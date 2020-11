National Business Daily: V jihozápadním čínském městě Čcheng-tu budou představeny nové produkty v oblasti inteligentní výroby

Příležitosti, které nabízí Čcheng-tu, budou představeny formou 100 nových produktů a 100 nových projektů, zaměřených na tuto oblast, čímž bude rovněž dán prostor představení lokálních společností nové ekonomiky.

IoT a inteligentní snímání mají změnit způsoby produkce a života vůbec. Na této akci představí společnost Chengdu Hikvision Digital Technology pomocí svých video technologií způsoby využití IoT a velkých dat v různých scénářích včetně autonomního řízení, rozpoznávání obličeje, ovládání dronu a automatického kapkového zavlažování. Společnost Chengdu Ada Space Cloud má předvést svoji komplexní platformu pro správu satelitních datových aplikací.

Technologie jako 5G a IoT hrají zásadní roli při digitální transformaci výroby. Siemens na akci představí proces budování digitalizovaných továren a místní konglomerát Tongwei zde představí svou inteligentní propojenou továrnu na solární baterie.

Úvodní řečník Li I-čung, bývalý ministr ministerstva průmyslu a informačních technologií a předseda Čínské federace průmyslové ekonomiky („China Federation of Industrial Economics"), se podělí o své odborné znalosti z oblasti strategické podpory digitální a inteligentní výroby.

K této problematice přistupuje město Čcheng-tu snahou o vybudování inovativního ekosystému průmyslového internetu. Platforma veřejných služeb pro průmyslový internet v Čcheng-tu („The Chengdu Public Service Platform for Industrial Internet"), která sdružuje prémiové zdroje průmyslového internetu vlády, podniků a výzkumných ústavů, je nejnovějším výsledkem tohoto snažení a na akci bude oficiálně spuštěna.

Navíc, s cílem překlenout informační propast mezi podniky v průmyslovém řetězci, uvede S'-čchuanská cloudová platforma pro industriální design („Sichuan Industrial Design Cloud Platform") na akci platformu služeb pro identifikaci a řešení pro průmyslový internet, a podpoří tak koordinovaný vývoj.

Akce je pořádána Čcheng-tuejským městským úřadem pro ekonomické a informační technologie („Chengdu Municipal Bureau of Economic and Information Technology") a Čcheng-tuejskou komisí pro vývoj nové ekonomiky („Chengdu New Economic Development Comission"). Hoštěna je Čcheng-tuejskou zónou pro průmyslový hi-tech rozvoj („Chengdu Hi-tech Industrial Developent Zone) a zaštituje ji National Business Daily.

