National Business Daily: w Chengdu rozpoczyna się Konferencja World Cities Culture Forum 2021 poświęcona analizie rzeczywistych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju

To dwudniowe wydarzenie, zorganizowane przez World Cities Culture Forum, i prowadzone głównie w formie wirtualnej jest miejscem spotkania znanych graczy z branży kultury światowej, przedstawicieli instytucji i urzędników miejskich umożliwiającym im podzielenie się, pod hasłem „Światowe Miasto Park – Kultura i Zrównoważony Rozwój", wyjątkowym spojrzeniem na takie tematy, jak budowa miast-parków, rozwój gospodarki kreatywnej czy zmiana klimatu.

Na konferencji obecni byli John Howkins - członek Komitetu ONZ ds. kreatywnej gospodarki, Paul Owens - dyrektor Forum World Cities Culture Forum i Justine Simons - prezes Forum World Cities Culture Forum i wiceburmistrz Londynu.

Mający głębokie związki z Chengdu Howkins powiedział National Business Daily, że południowozachodnie miasto to idealne miejsce dla rozwoju gospodarki kreatywnej. Aby umożliwić rozwój gospodarki kreatywnej i rozwój zrównoważony, miasta powinny odejść od uproszczonego modelu wzrostu liniowego polegającego na wzroście liczby ludności i budynków na rzecz wspólnej ewolucji obywateli i środowiska, a także wdrożyć model doceniający wyobraźnię i kreatywność jednostek.

Inną, istotną częścią konferencji był opublikowany przez Paula Owensa raport na temat kultury i zrównoważonego rozwoju „The City Case Report on Culture and Sustainable Development". Według raportu branża kulturalna i kreatywna może nie tylko przyczynić się do ograniczenia śladu węglowego w środowisku, ale także stanowić źródło inspiracji dla pilnie potrzebnej zmiany postępowania.

W raporcie zwrócono uwagę na praktyki w zakresie integrowania agend kulturowych i środowiskowych stosowane w kilku już istniejących i dopiero powstających miastach świata. Jedną z nich jest kładziony w Chengdu silny nacisk na stworzenie „miasta-parku". Niewątpliwie jednym z podstawowych elementów koncepcji miasta-parku jest otoczenie, jakie stwarza ono dla działań z zakresu kultury.

Kluczem do wizji „zielonego" miasta jest stworzenie alei Tianfu Greenway, o planowanej długości 16900 kilometrów, łączącej wiele najistotniejszych atrakcji kulturalnych i historycznych Chengdu, takich jak Aleja Kuanzhai Alley i kryty strzechą dom DuFu, a także obszary przyrodnicze i bagna oraz tereny zielone i lokalne parki. Wdrażając te praktyki, miasto dąży do wypracowania nowego modelu rozwoju i uruchomienia siły napędowej dla zrównoważonego rozwoju.

Po konferencji odbędzie się szereg wydarzeń poszerzających możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1677499/image.jpg

SOURCE National Business Daily