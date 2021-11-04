National Business Daily: World Cities Culture Forum 2021 по устойчивому развитию в Чэнду

Это двухдневное мероприятие, организованное Всемирным форумом по городской культуре и проводимое в преимущественно виртуальном формате, собрало вместе видных деятелей мировой индустрии культуры, представителей организаций и городских должностных лиц для обмена уникальной информацией по таким темам, как строительство городов-парков, развитие креативной экономики и изменение климата в рамках темы "World park city - Culture and Sustainable development" («Мировой город-парк — культура и устойчивое развитие»).

На конференции присутствовали Джон Хоукинс (John Howkins), член Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по креативной экономике, Пол Оуэнс (Paul Owens), директор Всемирного форума по городской культуре, и Джастин Саймонс (Justine Simons), Председатель Всемирного форума по городской культуре и заместитель мэра Лондона.

Имея глубокие связи с Чэнду, г-н Хоукинс заявил National Business Daily, что юго-западный город идеально подходит для развития креативной экономики. Для содействия развитию креативной экономики и устойчивому развитию города должны перейти от простой модели линейного роста, увеличения числа людей, увеличения числа зданий к совместной эволюции людей и окружающей среды и модели, ценящей воображение и творческий потенциал людей.

Еще одной важной частью конференции был «Доклад по городской культуре и устойчивому развитию», опубликованный в сети Полом Оуэнсом. Согласно докладу, индустрия культуры и творчества может не только способствовать сокращению воздействия на окружающую среду, но и служить источником вдохновения для необходимых изменений в поведении.

В докладе была освещена практика, применяемая в нескольких устоявшихся и формирующихся мировых городах в деле интеграции культурной и экологической политики. Одним из них является стремление Чэнду к созданию «города внутри парка». Примечательно, что одним из важнейших элементов концепции города-парка является его среда для культурных мероприятий.

В основе концепции развития города лежит концепция Tianfu Greenway, чья протяженность в 16 900 километров позволяет объединить многие основные культурные и исторические достопримечательности Чэнду, такие как Куаньчжайская аллея и тростниковый коттедж Дуфу, а также экологические районы и заболоченные земли, зеленые пространства и общинные сады. С помощью такой практики город стремится изучить новую модель развития и сформировать движущую силу устойчивого развития.

После конференции будет проведен ряд мероприятий, направленных на расширение возможностей для международного сотрудничества.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1677499/image.jpg

SOURCE National Business Daily