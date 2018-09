National Comprehensive Cancer Network muda sua sede global para Plymouth Meeting, Pensilvânia

Nova localização nos arredores de Filadélfia irá abrigar operações em expansão destinadas a melhorar o tratamento do câncer no mundo

PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 27 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) se mudou hoje para a nova sede em Plymouth Meeting, Pensilvânia, nos arredores de Filadélfia. A aliança sem fins lucrativos de 27 grandes centros acadêmicos do câncer nos EUA está se mudando de Fort Washington, Pensilvânia. A nova localização irá proporcionar maior capacidade para abrigar reuniões, convidados e um número crescente de funcionários.

"O novo prédio é apenas um exemplo de como a NCCN está aumentando sua habilidade de atender as diversas necessidades de pessoas com câncer e dos profissionais de saúde que prestam o atendimento médico, em todo o mundo", disse o presidente-executivo da NCCN, Robert W. Carlson, MD. "Nossos recursos em expansão nos permitem fazer mais, todos os dias, para melhorar a qualidade, a eficácia e a eficiência do tratamento do câncer, para que os pacientes possam viver melhor suas vidas".

As novas Diretrizes da NCCN (NCCN Guidelines®) detalham as sucessivas decisões administrativas e intervenções para 97% dos cânceres malignos. Em 2018, até agora, a organização adicionou cinco novas Diretrizes da NCCN (NCCN Guidelines®), quatro novas Diretrizes da NCCN para pacientes (NCCN Guidelines for Patients®), quatro Diretrizes Harmonizadas da NCCN para o Caribe (NCCN Harmonized Guidelines for the Caribbean™) e está desenvolvendo, atualmente, 17 novas Diretrizes Harmonizadas para a África Subsaariana (NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa™). Existem agora mais de 160 adaptações e traduções (Adaptations and Translations) internacionais das Diretrizes da NCCN (NCCN Guidelines®), disponíveis em 11 idiomas diferentes no site NCCN.org ou via app.

"Levantamentos internacionais mostram, repetidamente, que os oncologistas de todo o mundo estão contando com as Diretrizes da NCCN para se manterem informados sobre o melhor tratamento do câncer, baseado em evidências", disse o Dr. Carlson. "Com o crescimento de nosso programa global, podemos enfrentar melhor o desafio de tornar as Diretrizes da NCCN tão úteis quanto possível em vários cenários e circunstâncias".

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), uma aliança sem fins lucrativos de 27 grandes centros de câncer que se focam no tratamento de pacientes, pesquisa e educação, se dedica a melhorar a qualidade, a eficácia e a eficiência do tratamento do câncer, para que os pacientes possam viver melhor suas vidas. Através da liderança e expertise de profissionais de saúde nas instituições filiadas à NCCN, a NCCN desenvolve recursos que apresentam informações valiosas aos inúmeros grupos de interesse do sistema de prestação de tratamento de saúde. Como árbitra do tratamento de saúde de alta qualidade, a NCCN promove a importância da melhora contínua da qualidade e reconhece o significado de criar diretrizes de prática clínica, apropriadas para o uso de pacientes, profissionais de saúde e outros tomadores de decisão na área da saúde. Siga @NCCNnews no Twitter e @National.Comprehensive.Cancer.Network no Facebook.

