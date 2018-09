National Comprehensive Cancer Network verlagert globale Hauptniederlassung nach Plymouth Meeting, PA

Der neue Standort direkt vor den Toren Philadelphias wird zugunsten einer weltweiten Verbesserung der Krebsbetreuung den expandierenden Betrieb beherbergen

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 27. September 2018 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) hat heute seinen neuen Hauptsitz in Plymouth Meeting, PA in der Nähe von Philadelphia bezogen. Die gemeinnützige Vereinigung, die 27 führende akademischen Krebszentren in den USA umfasst, verlässt Fort Washington, PA. Der neue Standort verfügt über mehr Kapazitäten sowohl für Meetings und Besucher als auch für die steigende Mitarbeiteranzahl.

„Dieses neue Gebäude ist nur ein Beispiel dafür, wie das NCCN seine Fähigkeiten immer weiter ausbaut, um die vielfältigen Bedürfnisse sowohl von Menschen mit Krebs als auch jene der betreuenden Ärzte weltweit anzusprechen," sagte Robert W. Carlson, MD, CEO, NCCN. „Unsere Erweiterungsfähigkeit erlaubt es uns, täglich mehr zu bewerkstelligen, um die Qualität, die Wirksamkeit und die Leistungsfähigkeit der Krebsbehandlung zu verbessern, sodass Patienten ein besseres Leben führen können.

Die NCCN Guidelines® erläutern die fortlaufenden Therapie-Entscheidungen und Interventionen für 97 Prozent der bösartigen Tumore. Im Jahr 2018 hat die Organisation bislang fünf neue NCCN Guidelines®, viere neue NCCN Guidelines for Patients® und vier NCCN Harmonized Guidelines for the Caribbean™ hinzugefügt und entwickelt aktuell 17 weitere NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa™. Mittlerweile gibt es mehr als 160 internationale Adaptierungen und Übersetzungen dieser NCCN Guidelines®, die in 11 verschiedenen Sprachen unterNCCN.org oder über die App erhältlich sind.

„Internationale Umfragen weisen wiederholt darauf hin, dass sich Onkologen weltweit auf die NCCN-Richtlinien verlassen, um über die beste evidenzbasierte Krebsbetreuung auf dem Laufenden zu bleiben", fährt Dr. Carlson fort. „Dank unseres wachsenden globalen Programms können wir die Herausforderung, die NCCN-Richtlinien über verschiedene Gegebenheiten und Umstände hinweg so nützlich wie möglich zu gestalten, besser meistern."

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), eine gemeinnützige Vereinigung von 27 weltweit führenden Krebszentren, die sich der Patientenbetreuung, Forschung und Bildung widmet, setzt sich für die Verbesserung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz im Bereich der Krebsbetreuung ein, damit Patienten ein besseres Leben führen können. Unter der Leitung und mithilfe des Fachwissens von Klinikexperten der Mitgliederinstitutionen des NCCN entwickelt das NCCN Ressourcen, die den zahlreichen Interessengruppen in den Gesundheitsversorgungssystemen wertvolle Informationen bereitstellen Als Vermittler in der hochqualitativen Krebsbetreuung hebt das NCCN die Bedeutung der laufenden Qualitätsverbesserung hervor und betont die Wichtigkeit von Leitlinien für die klinische Praxis, die für die Verwendung durch Patienten, Kliniker und andere Entscheidungsträger im Gesundheitswesen nützlich sind. Folgen Sie @NCCNnews auf Twitter und @National.Comprehensive.Cancer.Network auf Facebook.

Pressekontakt:

Rachel Darwin

267-622-6624

darwin@nccn.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

http://www.nccn.org