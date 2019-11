National Grid Electricity Transmission signe un accord stratégique avec Smart Wires portant sur une technologie de contrôle des flux d'électricité, afin de favoriser des volumes plus importants d'électricité renouvelable

NGET utilisera la technologie modulaire de contrôle des flux d'électricité pour accroître la capacité de transfert de l'électricité, en utilisant mieux son réseau existant. À mesure de l'évolution de la production et de la demande connectées au réseau, les flux d'électricité du réseau évoluent, et les circuits peuvent se trouver inégalement chargés. Certains circuits atteignent leur capacité maximale, tandis que d'autres sont nettement inférieurs à leurs limites. L'installation de contrôleurs de flux d'électricité permet à NGET de fournir à l'opérateur du système électrique les outils permettant de réduire rapidement la congestion qui limite la production d'électricité renouvelable, avec un impact minime sur les communautés et l'environnement.

NGET procédera à cinq installations en 2020. Ces projets devraient accroître les capacités limites d'1,5 gigawatts au total sur trois limites.

Les dispositifs de contrôle des flux d'électricité de Smart Wires permettent aux services publics d'accroître l'efficience et la résilience des infrastructures d'aujourd'hui. La nature modulaire de la technologie permet de les installer rapidement et de les déplacer facilement, fournissant ainsi une flexibilité précieuse. NGET peut ajuster le déploiement de la technologie en réponse aux besoins du réseau à mesure de son développement.

Lors de sa visite au Centre mondial de recherche et développement de Smart Wires dans la Silicon Valley en Californie, David Wright, directeur de la transmission électrique et ingénieur électrique en chef chez National Grid, a déclaré : « NGET est ravie de signer ce contrat avec Smart Wires. Ceci illustre notre engagement consistant à délivrer de l'énergie propre et abordable à nos clients.

Nous avons d'ores et déjà achevé plusieurs projets d'innovation aux côtés de Smart Wires, et avons été impressionnés par leur technologie et leur professionnalisme.

J'entrevois très prochainement un monde dans lequel les réseaux électriques de la planète entière seront plus intelligents, numériques et contrôlables. NGET sera un leader dans le cadre de cette transition, et les technologies telles que Smart Wires joueront inévitablement un rôle important dans cet avenir. »

En réponse, Gregg Rotenberg, PDG de Smart Wires, a déclaré : « NGET prouve son véritable leadership mondial, ainsi que son engagement sincère consistant à lutter contre le changement climatique.

En exploitant pleinement ses infrastructures existantes, NGET met en œuvre les changements transformationnels nécessaires pour atteindre une décarbonation à grande échelle. »

