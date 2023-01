Native lança camada DEX invisível para criptomoedas

NOVA YORK, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Native anunciou hoje o lançamento de sua camada DEX para projetos de criptomoedas.

A Native criou essa tecnologia porque o ecossistema de criptomoedas se tornou muito dependente das 'exchanges' (plataformas de troca e venda de criptoativos) e dos agentes de liquidez. As 'exchanges' funcionam como intermediárias entre os usuários e os projetos, cobrando taxas e adicionando atrito. Os agentes de liquidez operam na sombra e poucos entendem como funcionam. Isso precisa mudar. As criptomoedas precisam ser centradas no usuário, pois só assim é possível chegar a 1 bilhão de usuários. É por isso que a Native existe.

A tecnologia da Native capacita qualquer projeto a se tornar sua própria 'exchange' descentralizada (DEX). A arquitetura única do protocolo combina a transparência e segurança 'on-chain' de uma 'exchange' descentralizada com a eficiência de uma 'exchange' centralizada. Isso resolve um problema importante no universo das criptomoedas, removendo a necessidade de intermediação pelas 'exchanges' e oferecendo aos aplicativos individuais controle total sobre a jornada e liquidez dos usuários. Para obter mais informações, consulte o anúncio de lançamento da Native no Medium.

A Native está comprometida em desenvolver uma comunidade de projetos e usuários que possam levar as criptomoedas a um público mais amplo. A camada DEX da Native simplifica e agiliza a experiência de troca.

A equipe já anunciou uma parceria tecnológica com a Ankr, a provedora líder de infraestrutura de blockchain, bem como uma parceria de campanha de longo prazo com a Galxe, a rede líder de credenciais para a Web3. Fique atento às próximas colaborações.

A Native é uma empresa de tecnologia de blockchain que trabalha para adicionar 1 bilhão de usuários ao universo das criptomoedas. Para mais informações, acesse native.org.

