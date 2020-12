Nativex se Une ao Programa de Parceria de Marketing do TikTok, e Agora Fornece Campanhas e Ferramentas de Gestão Criativa

A plataforma XMP da Nativex oferece uma abordagem simplificada para alcançar resultados no TikTok. Através da plataforma XMP, os usuários podem criar, distribuir e gerenciar todos os fluxos de trabalho associados às suas campanhas. Os usuários têm total transparência no conteúdo criativo de uma determinada campanha, e podem automatizar totalmente o gerenciamento criativo de suas campanhas no TikTok e em outras plataformas de publicidade importantes. Além disso, características como a criação de anúncios em lote e em templates permitem aos anunciantes escalar campanhas de forma rápida e fácil. Esta notícia mostra o compromisso da Nativex com soluções pioneiras que impulsionam os negócios dos clientes.

"Marqueteiros e anunciantes percebem as novas oportunidades de engajamento do público em torno do TikTok, e estão lutando por uma oportunidade de participação", disse Jin Ye, diretor da XMP, Nativex. "Esta parceria garante que marqueteiros e anunciantes possam executar melhor as iniciativas de campanha através da TikTok e alcançar maiores resultados". Temos o prazer de entregar as ferramentas que atendem às necessidades crescentes de nossa comunidade e, por fim, beneficiar seus resultados finais".

XMP da Nativex está disponível agora. Para mais informações, visite nativex.com/xmp ou visite o Portal de Parceiros de Marketing TikTok ads.tiktok.com/marketing-partners

Sobre a Nativex

A Nativex dedica-se a impulsionar o ROI e o crescimento para todos os setores de negócios em um mundo digital e móvel-primeiro. A Nativex permite aos marqueteiros criar um crescimento forte e sustentável através do acesso universal aos canais digitais em toda a China e no resto do mundo. Além disso, a Nativex oferece todas as ferramentas integradas necessárias para que os marqueteiros possam prosperar e criar um impacto significativo em seu público. Parte da Mobvista, a Nativex tem uma presença global com 16 escritórios em todo o mundo. Saiba mais em www.nativex.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1390212/Nativex_XMP_TikTok_for_business.jpg

FONTE Nativex

Related Links

http://nativex.com



SOURCE Nativex