Natixis Corporate & Investment Banking abre oficina de representación en Chile y nombra Senior Country Manager

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Natixis Corporate & Investment Banking ha abierto una oficina de representación en Chile luego de obtener la aprobación del regulador financiero en Chile, Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y ha nombrado a Roberto Zaldivar como Senior Country Manager profundizando su compromiso de seguir desarrollando su negocio en el país y en la región en general.

Chile se convierte en la sexta oficina de Natixis Corporate & Investment Bank en Latinoamérica, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, y su décima oficina en las Américas. Al abrir una oficina de representación en Chile, Natixis Corporate & Investment Banking tiene como objetivo profundizar sus relaciones con los clientes y mejorar el acceso global del banco.

Roberto Zaldivar fue nombrado Senior Country Manager en Chile, reportando a Helena Radzyminski, Jefe de la Plataforma de Latinoamérica de Natixis Corporate & Investment Banking. Roberto ha trabajado para Natixis Corporate & Investment Banking como consultor.

Latinoamérica ha sido una región estratégica para Natixis Corporate & Investment Banking durante los últimos 45 años. La cobertura de la región se hace a través de la Plataforma de Latinoamérica que está basada en Nueva York ofreciendo financiamiento de infraestructura, minería, aeronaves, comercio & exportación, financiamiento de adquisiciones, mercados de capitales, investigación de mercado de deuda, económica y de activos cruzados. Lo anterior se complementa con la experiencia líder de Natixis Corporate & Investment Banking en finanzas verdes y sostenibles, que se integra en la oferta de productos para apoyar a nuestros clientes en la medida que adaptan sus modelos de negocio a la transición ambiental.

De acuerdo con Helena Radzyminski, Jefe de la Plataforma de Latinoamérica de Natixis Corporate & Investment Bank: "Estamos encantados de profundizar nuestro compromiso con Chile al abrir una oficina de representación y al nombrar a Roberto como Senior Country Manager; es parte de nuestra estrategia de brindar un mejor apoyo a nuestros clientes en este país".

Biografía de Roberto Zaldivar

Roberto cuenta con cerca de treinta años de experiencia en la banca de inversión y finanzas corporativas en Chile. Roberto ha servido como consultor de Natixis Corporate & Investment Banking, y ha trabajado previamente en Scotiabank Chile en la división de mercados de capital de deuda (DCM), con un enfoque en las ofertas de bonos locales y la originación de DCM internacional. Antes de eso, se desempeñó como Director de DCM en ABN AMRO Chile, y también ocupó cargos en Bank of America y Banco Santander Chile. Roberto tiene una Maestría en Administración de Empresas de IESE, Universidad de Navarra, Barcelona y es egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Chile en Santiago.

Acerca de Natixis

Natixis es una empresa multinacional francesa de servicios financieros especializada en gestión de activos y patrimonio, banca corporativa y de inversión, seguros y pagos. Natixis es una subsidiaria del Grupo BPCE, el segundo grupo financiero más grande de Francia a través de sus dos redes de banca minorista, Banque Populaire y Caisse d'Epargne, Natixis cuenta con más de 16.000 empleados en 36 países. Sus clientes incluyen corporaciones, instituciones financieras, organizaciones soberanas, así como los clientes de las redes del Grupo BPCE. Natixis tiene una base financiera sólida con un capital CET1 según Basilea 3 (1) del 11,5% y calificaciones de calidad a largo plazo (Standard & Poor´s: A / Moody´s: A1 / Fitch Calificaciones: A+).

(1) Basado en las reglas CRR-CRD4 informadas el 26 de junio de 2013, incluido el compromiso danés, sin introducción gradual. Cifras al 30 de junio de 2021.

