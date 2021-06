Natixis em Portugal assinala aniversário com evento gratuito e 100% digital a 18 de junho

PORTO, Portugal, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Natixis em Portugal vai assinalar o 4.º aniversário a 18 de junho, com um evento de "dia aberto", gratuito e 100% digital, durante o qual será possível conhecer projetos desenvolvidos pelas equipas do Centro de Excelência no Porto, que reúne já mais de 1150 colaboradores, de 19 nacionalidades, e que continuará a crescer nos próximos anos, recrutando profissionais das áreas das Tecnologias de Informação, Banca, Economia e Direito.

O evento, no qual os participantes podem inscrever-se através desta ligação, inclui a partilha de casos de estudo sobre alguns dos projetos mais emblemáticos para as operações da Natixis à escala global desenvolvidos no Porto (BI Migration; Machine Learning; Big Data; Cibersegurança; Transformação digital; Agile; Know Your Customer); e apresentações sobre aspetos diferenciadores da cultura da empresa, que, em 2017, instalou no Porto o seu Centro de Excelência. O projeto tinha inicialmente como objetivo recrutar 600 colaboradores, mas tem hoje mais de mil – e continuará a crescer.

Maurício Marques, diretor de Recursos Humanos, afirma: "Em 2017, focámo-nos em perfis das áreas tecnológica e informática. Desde 2019, temos integrado também perfis para assegurarem atividades de compliance, de finanças, de risco e operações de Know Your Customer. Os nossos planos de crescimento incluem perfis juniores e seniores e uma grande diversidade de áreas. Queremos recrutar profissionais de referência e queremos que eles possam ir sempre mais longe, no impacto que têm na empresa e no setor, bem como nas oportunidades que a Natixis lhes possa apresentar."

Na Natixis em Portugal, os colaboradores usufruem de instalações de vanguarda no centro do Porto, espaços de trabalho flexíveis e inspiradores, com destaque para o terraço, onde se encontra a horta urbana – Natixis Urban Garden –, e para os Labs (laboratórios), com temas específicos e dedicados ao trabalho colaborativo. Neste momento, a empresa está a ampliar as instalações, de forma a criar um maior número de espaços inovadores que potenciem esta colaboração, com base neste novo modo híbrido de trabalho.

A empresa oferece desenvolvimento de carreira que inclui mobilidade interna e internacional; parcerias com universidades; programas de formação (técnica e em competências sociais) e a disponibilização de plataformas abertas de formação como o LinkedIn Learning e Udemy; e ainda metodologias dinâmicas de trabalho, com base na agilidade, na flexibilidade, no empreendedorismo e na criatividade.

