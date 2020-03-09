Национальная Ассоциация Въездного Туризма: 3 причины посетить Молдову - три захватывающих винных тура по самому таинственному сокровищу Европы

Винные Маршруты Молдовы были включены в ITER VITIS ROUTE, Европейский Культурный Маршрут Винограда и Вина - "Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne", разработанный и Европейской федерацией Iter Vitis и сертифицированный в качестве "Культурного Маршрута Совета Европы" в 2009-ом году. Маршрут "Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne" направлен на защиту винодельческого биоразнообразия и ее уникальности в эпоху тотальной глобализации. Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы (ANTRIM), с гордостью представляет страну в этом масштабном начинании по разработке аутентичных туристических продуктов и маршрутов связанных с виноградарством и виноделием. "Винные маршруты Молдовы" включают 7 уникальных винно-гастрономических туров, незабываемые экскурсии на 30 виноделен с погребами и дегустационными залами, участие в 15 мероприятиях винодельческой отрасли и многочисленные возможности для погружения в местную культуру.

"Винные маршруты Молдовы" пересекают три регионах с защищенным географическим указанием (ЗГУ). Маршрут по центральному региону Кодру ЗГУ охватывает наибольшее количество винодельческих хозяйств, где можно попробовать поистине потрясающие белые, красные и игристые вина. Винный маршрут по ЗГУ Траянов Вал протянулся из столицы страны Кишинева на юго-запад Молдовы. Он проходит по славящемуся своими красными винами автономному району Гагаузия с заметным турецким влиянием и яркими гастрономическими традициями. Маршрут по ЗГУ Штефан Водэ, ведущий из Кишинева на юго-восток страны, отправит вас в путешествие по удивительным винодельческим районам, историческим памятникам и захватывающим дух ландшафтам.

Из комментария Lonely Planet:

""Винные маршруты Молдовы" - это программа из трех туров по историческим винодельческим регионам Кодру, Траянов Вал и Штефан-Водэ. Отправной точкой для всех маршрутов служит столица страны, город Кишинев. Туры служат своеобразной культурно-туристической картой, охватывающей фестивали, разнообразные мероприятия и основные достопримечательности: крепости, монастыри, природные заповедники, археологические памятники и т.д. Программа предоставляет туристам четко спланированные маршруты, знакомящие путешественников с исключительной аутентичностью и неожиданно изысканными гастрономическими традициями страны, в основе которых лежит более чем 5000-летняя история виноделия и высокий уровень развития винодельческой отрасли".

– Lonely Planet, 2020

Ссылка: https://www.lonelyplanet.com/articles/wine-routes-moldova

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=jKtHtHyBudM

SOURCE ANTRIM - National Inbound Tourism Association of Moldova