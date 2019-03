Национальное бюро винограда и вина Республики Молдова: инновационная стратегия контроля качества принесла свои плоды в виде рекордного количества медалей

КИШИНЁВ, Молдова, 15 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Молдавские виноделы получили 42 медали (19 золотых и 23 серебряных) в ходе весенней сессии авторитетного конкурса MundusVini-2019 в немецком городе Нойштадте. Эти медали пополняют коллекцию из 550 наград, собранных молдавскими производителями вина в 2018 году. Следует отметить, что годом ранее - в 2017-м, - этот показатель был почти в два раза меньше. Признание со стороны международного жюри подтверждает правильность взятого молдавским винодельческим сектором в 2014 году курса на внедрение чрезвычайно амбициозной стратегии контроля качества продукции.

История молдавского виноделия насчитывает 7 000 лет, уходя корнями в эпоху неолита и Кукутень-Трипольской цивилизации. Этот факт обеспечивает Молдове достойное место среди старейших мировых производителей вина. Вино и виноград тесно переплетаются с культурой, мифологией, фольклором и легендами этой восточноевропейской страны. Но невзирая на свою многотысячелетнюю историю, молдавское виноделие существенно пострадало от советской практики массового производства вина, ориентированного на невзыскательного потребителя. В результате политически мотивированного запрета на ввоз молдавских вин, принятого российским правительством в 2006 и 2013 годах, отрасль сократилась втрое.

Глава Национального бюро винограда и вина (НБВВ) Георгий Арпентин отмечает: «Винодельческий сектор – один из фундаментальных компонентов нашей экономики. Наша страна располагает самой большой плотностью виноградников в мире, а число людей, задействованных в данной отрасли, составляет почти 25% от всего работоспособного населения, особенно в сельской местности. Пять лет назад нам пришлось полностью пересмотреть нашу бизнес-модель и переориентировать отрасль на обеспечение высокого качества продукции».

При поддержке международных партнеров был учрежден орган, наделенный полномочиями внедрять широкий спектр инициатив, направленных на повышение качества молдавского вина, - Национальное бюро винограда и вина. В местное законодательство были внесены обширные поправки, позволившие привести нормативную базу в соответствие с требованиями ЕС. Для региональных продуктов были созданы четыре защищенных географических наименования. В число других инициатив вошли радикальное реформирование молдавских винных лабораторий, формирование системы контроля за происхождением продукта, курирование деятельности мелких виноделов, содействие крупным производителям бочечного вина и виноматериала в переходе на выпуск высококачественного бутылочного продукта.

Что особенно важно, руководство отрасли сделало акцент на международном продвижении своей продукции под национальным брендом «Вина Молдовы», наращивая объемы экспорта на рынки Европы и Азии, а также содействуя винному туризму. (Авторитетный путеводитель Lonely Planet назвал Молдову «нетронутым уголком Европы №1». Именно здесь в прошлом году состоялась 3-я Всемирная конференция винного туризма, организованная Всемирной туристской организацией (UNWTO)).

И страна уже ощутила заметный результат предпринятых реформ. Начиная с 2013 года, Молдове удалось успешно переориентировать потоки экспорта, и сегодня свыше 60% от зарубежных продаж поступают из стран, не входящих в состав СНГ. Акцент на качестве продукции принес первые плоды в 2017 году, когда экспорт бутылочного вина вырос всего на 6% в объеме, но принес 24% увеличение прибыли. А уже в 2018 году рост экспорта превысил средний показатель за предшествующие три года еще на 15%.

Впечатляющая статистика продаж, многочисленные награды и обширное освещение в СМИ - с ростом почти на 300% за период с 2016 по 2018 гг., - все эти факторы помогают Молдове занять достойное место среди ведущих винодельческих регионов Европы.

Продегустировать первоклассные молдавские вина можно на выставке ProWein с 17 по 19 марта 2019 года. Национальные стенды «Вина Молдовы» будут расположены в зале 15 / G81 и в дегустационной зоне MundusVini - зал 17 / A51 – B52-A

www.wineofmoldova.com

