Natura &Co acelera integração da Avon em meio à Covid-19

SÃO PAULO, 8 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Natura &Co registrou crescimento de receita no primeiro trimestre de 2020, com uma forte aceleração no processo de digitalização nas últimas semanas, em meio à rápida adaptação da companhia aos impactos globais sem precedentes da pandemia da Covid-19.

"Entramos em 2020 com entusiasmo e um plano sólido para a integração da Avon à Natura &Co. Não tínhamos ideia de que nosso foco e resolução seriam tão rapidamente testados por uma pandemia global de intensidade nunca vista antes. Como um grupo dedicado às relações e a uma melhor maneira de viver e fazer negócios, tivemos que avaliar imediatamente como poderíamos proteger melhor nossa rede, suas famílias e comunidades", afirma Roberto Marques, presidente executivo do Conselho e principal executivo de Natura &Co.

"Primeiro, priorizamos nosso pessoal, oferecendo estabilidade de emprego, suporte à nossa rede e condições de segurança aos colaboradores da linha de frente. Segundo, aumentamos rapidamente a nossa produção de itens essenciais, doando uma quantia significativa para comunidades locais vulneráveis, ao mesmo tempo em que apoiamos causas importantes, como o combate à violência doméstica. Por fim, para assegurar a continuidade dos negócios, ampliamos treinamentos e recursos das nossas ferramentas digitais para que todos pudessem acessar nossos produtos. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a nossas equipes pelo excepcional compromisso que demonstraram durante esse período desafiador, preocupando-se com nosso pessoal, comunidades e negócios", complementa a executivo.

O trimestre é o primeiro a incluir os resultados da Avon Products, Inc, após a conclusão da aquisição em 3 de janeiro de 2020. Com participação da Avon, Natura &Co torna-se líder no mercado latino-americano no segmento de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (CFT, na sigla em inglês), com 11,8% de participação de mercado, segundo dados do Euromonitor. Natura &Co acelerou seu processo de integração com Avon e está aumentando suas metas de sinergias em US$100 milhões, para valores entre US$300 milhões e US$400 milhões, incluindo novas sinergias em receita a serem alcançadas em quatro anos.

A receita líquida consolidada da Natura &Co atingiu R$ 7,5 bilhões, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O crescimento foi impulsionado por um forte aumento nas vendas da Natura no Brasil e na América Latina Hispânica e um crescimento contínuo de dois dígitos na Aesop. O EBITDA ajustado foi de R$ 571,5 milhões, com margem de 7,6%, refletindo custos não recorrentes relacionados à aquisição de Avon e impactos da Covid-19.

Em meio à pandemia da Covid-19, as vendas digitais no social selling e no e-commerce cresceram exponencialmente, como resultado da adaptação de consumidores ao distanciamento social e às medidas de quarentena tomadas a partir de meados de março. As vendas do grupo no e-commerce aumentaram cerca de 250% nas últimas semanas em comparação ao mesmo período do ano anterior. Durante a quarentena, o e-commerce da Natura e Avon registrou crescimento combinado de 150% e expansão de 300% na The Body Shop e de mais de 500% na Aesop.

Natura &Co concentrou esforços para garantir o fornecimento de produtos essenciais, como sabonetes e álcool gel 70%, cuja produção aumentou 30%. Mais de 10 milhões de unidades desses itens foram encaminhados para doação. O grupo também lançou uma campanha para combater a violência doméstica, cujo aumento está associado às medidas de distanciamento social, e a Fundação Avon fez uma doação de US$ 1 milhão em apoio a organizações que cuidam de vítimas.

A Natura &Co Latam obteve um aumento de receita líquida de mais de 2,4% em reais. A receita líquida da marca Natura subiu 14,9%, apoiada pelo forte crescimento de vendas no Brasil (+9,8%) e na América Latina (+25,8%), apesar dos impactos da Covid-19 no final do trimestre. A receita líquida da Avon recuou 7,1% em reais, com a diminuição no número de representantes em todos os mercados da América Latina e o impacto da pandemia, parcialmente atenuado por uma melhor combinação de preço e portfólio. No Brasil, houve retração de 4,3%, metade do índice do quarto trimestre de 2019 (-8,3%), demonstrando melhora sequencial significativa, enquanto houve declínio de 8,9% na América Latina Hispânica. O EBITDA ajustado da Natura &Co Latam foi de R$287,5 milhões (+3,6%) e a margem EBITDA ajustada foi de 6,9% (+10 pontos base).

A Avon International, que compreende as operações da Avon em 50 mercados na Europa, Ásia, África e Oriente Médio, teve queda de 2,4% em reais em sua receita líquida no primeiro trimestre. O resultado foi causado pela redução no número de representantes e pelo impacto da Covid-19, parcialmente amenizado por uma combinação ajustada de preço e portfólio na maioria dos mercados. Entre as representantes, a adoção das ferramentas digitais passou de um dígito em 2019 para mais de 37% nas últimas semanas. As vendas por meio do folheto digital aumentaram quase 85% desde 1º de janeiro. O EBITDA ajustado foi de R$ 102,9 milhões e a margem, 4,8%.

A receita líquida da The Body Shop aumentou 2,6% em reais. A pandemia afetou o desempenho em fevereiro e março em todos os mercados, diminuindo o efeito do forte crescimento de janeiro. No primeiro trimestre, o canal The Body Shop At-Home (modelo de venda direta) cresceu 61%, enquanto foi observado crescimento de 300% no comércio eletrônico, ajudando a mitigar o impacto do fechamento de lojas globalmente. O EBITDA no primeiro trimestre atingiu R$ 133,6 milhões, com margem de 15%.

A história de sucesso da Aesop continuou neste primeiro trimestre, com expansão vigorosa de dois dígitos em vendas e lucratividade. Embora os efeitos do coronavírus tenham sido sentidos a partir de fevereiro devido à sua concentração inicial nos mercados asiáticos, a Aesop compensou parcialmente os fechamentos de lojas ao acelerar os aprimoramentos na experiência digital do cliente, resultando em um crescimento de vendas on-line de 500% nas últimas semanas, contribuindo para o crescimento geral da receita em reais de 26,6%. O EBITDA no primeiro trimestre cresceu 28,1%, para R$ 77,8 milhões, com aumento de 30 pontos base de margem, para 22,8%.

Natura &Co finalizou o trimestre com uma forte posição de caixa, de R$ 4,6 bilhões. A companhia também está fortalecendo o balanço patrimonial e a liquidez mediante um novo aumento de capital privado, de, no mínimo, R$1 bilhão e, no máximo, R$2 bilhões. Tal operação já garantiu o mínimo de R$ 1,0 bilhão, mediante a adesão e participação dos acionistas controladores e de investidores selecionados. Todos os acionistas poderão participar desse aumento de capital. Adicionalmente, a companhia concluiu um novo financiamento de um ano, no valor de R$750 milhões, para aumentar a liquidez, sem impacto na dívida líquida.

Sobre a Natura &Co

Natura &Co é um grupo global de cosméticos, multicanais e multimarcas, que reúne Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Natura &Co apresentou receita líquida de R$ 14,4 bilhões em 2019. As quatro empresas que formam o grupo estão comprometidas em gerar um impacto econômico, social e ambiental positivo. Por 130 anos, a Avon defende as mulheres fornecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira no segmento de cosméticos e cuidados pessoais, líder em vendas diretas. Fundada em 1976 em Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, a The Body Shop é uma marca de beleza global que busca fazer uma diferença positiva no mundo. A marca de beleza australiana Aesop foi criada em 1987 com o objetivo de criar uma gama de produtos superlativos para a pele, cabelos e corpo.

(Para fins de comparação, os resultados deste comunicado de imprensa excluem a nova norma contábil do IFRS 16 para contratos de arrendamento. Os resultados relatados, incluindo os impactos do IFRS 16, são divulgados nas demonstrações financeiras da empresa. Os resultados ajustados excluem efeitos que não são considerados recorrentes, não comparáveis entre os períodos analisados.)

FONTE Natura &Co

Related Links

https://naturaeco.com



SOURCE Natura &Co