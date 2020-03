Natura &Co apresenta crescimento de dois dígitos em lucratividade no quarto trimestre

SÃO PAULO, 5 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Natura &Co apresentou forte desempenho no quarto trimestre de 2019, com crescimento de receita em todas as suas três marcas, Natura, The Body Shop e Aesop, e um aumento de 12,2% no EBITDA ajustado.

O resultado do quarto trimestre encerra mais um ano transformador para a Natura &Co. Em maio de 2019, o grupo anunciou a aquisição da Avon Products, Inc., criando o quarto maior grupo do mundo dedicado ao setor de beleza, líder na relação direta com o consumidor, com um portfólio de marcas icônicas. Essa transação foi oficialmente concluída em 3 de janeiro de 2020.

A receita líquida consolidada de Natura &Co atingiu R$ 4,7 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 7,3% em base reportada e de 6,1% em moeda constante. O EBITDA ajustado foi de R$ 816,7 milhões, um crescimento expressivo de 12,2%. O lucro operacional ajustado, que exclui custos e impostos relacionados à aquisição da Avon e à criação de Natura &Co Holding SA, teve forte alta de 18,2% no quarto trimestre. O lucro líquido, de R$ 14,3 milhões, foi impactado por esses efeitos.

No acumulado do ano, a receita líquida consolidada cresceu 7,8% em base reportada e 7,0% em moeda constante, para R$ 14,4 bilhões. O EBITDA ajustado aumentou 7,5%, para R$ 2 bilhões, e o lucro operacional ajustado aumentou 5,7%.

O trimestre passado foi marcado por novos avanços em sustentabilidade: a Natura se tornou a primeira empresa de beleza no Brasil a obter a Patente Verde do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), pelo uso de resíduos da biodiversidade brasileira como insumo de produção, enquanto a The Body Shop ganhou o prêmio de Inovação em Plástico da Ethical Corporation por seu programa de Comércio Justo com Comunidades.

"O ano de 2019 foi mais um período de crescimento e transformação para Natura &Co, pois continuamos a fazer avanços significativos na construção de um grupo multimarca e multicanal movido por propósitos. Nossos resultados seguem demonstrando nossa capacidade de atender um número cada vez maior de clientes, em diferentes faixas de preço e canais de distribuição", declarou Roberto Marques, principal executivo do grupo Natura &Co.

Marques ressalta que "a Natura apresentou um crescimento consistente, evoluindo seu modelo de venda por relações e sua estratégia multicanal; a The Body Shop continuou a implementar com sucesso seu plano de transformação e expandiu a margem; enquanto os negócios da Aesop aumentaram fortemente no quarto trimestre, resultando em mais um ano de robusto crescimento de dois dígitos."

"Obviamente, o ano de 2019 foi marcado pelo anúncio da aquisição da Avon, que concluímos com sucesso antes do previsto, logo após o Ano Novo. Continuamos a ver grandes oportunidades de expansão e potencial para obter sinergias significativas. Junto com a Avon, estamos criando um grupo ainda mais comprometido em gerar impacto social, econômico e ambiental positivo, com uma voz mais potente para defender as causas que são importantes para nós. Juntos, começamos nossa jornada para construir não a melhor empresa de beleza do mundo, mas a melhor empresa de beleza PARA o mundo", conclui o executivo

A receita líquida da Natura no Brasil aumentou 3% no quarto trimestre, um desempenho muito expressivo em relação a uma base de comparação bastante alta. A produtividade das consultoras aumentou pelo 13º trimestre consecutivo. A plataforma digital da Natura agora tem mais de 900 mil consultoras ativas no Brasil e as vendas on-line cresceram dois dígitos. O conjunto das outras operações na América Latina registrou avanço de 10,6% na receita líquida em reais e de 28,9% em moeda constante. A Argentina teve um desempenho substancial, apesar do ambiente de mercado difícil, e o México e a Colômbia também apresentaram forte expansão. O EBITDA e a margem aumentaram no quarto trimestre, tanto no Brasil quanto na América Latina. No ano, as vendas cresceram 4% no Brasil e 13,5% na América Latina (23,9% em moeda constante).

A The Body Shop continua a avançar em seu plano de transformação. A receita líquida subiu 6,7% em reais no quarto trimestre. As vendas cresceram 5,4% no Reino Unido, destacando o prestígio da marca em seu maior mercado. O EBITDA ajustado cresceu 7,8%, com aumento na margem de 20 pontos base. As vendas no ano tiveram alta de 6,3% e o EBITDA ajustado cresceu 15,5%, com crescimento de margem de 90 pontos base.

A Aesop exibiu novamente um desempenho excepcional. A receita em reais aumentou 25,7% e em moeda constante a alta foi de 13,4%. O crescimento das vendas em lojas, em bases comparáveis, foi de 7% no trimestre. Sete novas lojas exclusivas foram abertas no período, elevando o total para 247. O EBITDA cresceu 44,8% no trimestre, com margem crescendo 360 pontos base. No ano, as vendas cresceram 22,5% em reais e 12,3% em moeda constante, enquanto o EBITDA aumentou 40%, com expansão da margem em 210 pontos base.

A relação entre dívida líquida e EBITDA da Natura &Co ficou em 2,41 vezes no fim do ano, contra 2,71 vezes no quarto trimestre de 2018, ajudada por uma sólida geração de caixa. O grupo está em linha com a meta de redução para 1,4 vezes até 2021, nível de alavancagem anterior à aquisição da The Body Shop.

Sobre Natura &Co

Resultado da combinação entre Natura, Aesop e The Body Shop, Natura &Co consolida a criação de um grupo de cosméticos global, multicanal e multimarcas, movido por propósitos. Em 2018, a Natura &Co registrou receita líquida de R$ 13,4 bilhões. As três empresas do grupo estão empenhadas em gerar impactos econômicos, sociais e ambientais positivos. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética, líder no setor de venda direta no Brasil. Fundada em 1976 em Brighton, na Inglaterra, por Anita Roddick, a The Body Shop é uma marca de beleza global que procura fazer diferença no mundo. Criada em 1987, a marca australiana Aesop tem a missão de oferecer um portfólio de produtos superlativos para a pele, cabelo e corpo. Saiba mais em www.naturaeco.com

CAUTELA COM RELAÇÃO A FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Declarações e projeções feitas nesta apresentação (ou nos documentos a que faz referência) que não constituem fatos consumados ou informações podem representar forward-looking statements, conforme definido no Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dentre outros, tais forward-looking statements podem incluir declarações e projeções referentes à transação proposta envolvendo Natura e Avon; crenças referentes à geração de valor resultante da transação proposta entre Natura e Avon; o cronograma esperado para a conclusão da transação; benefícios e sinergias da transação; oportunidades futuras para a companhia combinada; e quaisquer outras declarações e projeções referentes a crenças, expectativas, planos, intenções, condições financeiras ou a performance de Avon e Natura. Em certos casos, palavras como "estimativa", "projeto", "previsão", "plano", "crê", "poderá", "espera", "antecipa", "pretende", "planejada", "potencial", "pode", "expectativa", "poderia", "irá/será", "iria/seria" e expressões similares, ou as expressões correspondentes em sentido oposto, poderão indicar forward-looking statements. Tais forward-looking statements são baseados nas expectativas e crenças de Natura e Avon referentes a eventos futuros e envolvendo riscos e incertezas que podem fazer com que os efetivos resultados difiram materialmente das expectativas atuais. Estes fatores são de difícil previsão exata e podem estar fora do controle de Natura e Avon. Forward-looking statements presentes nesta apresentação ou em outro documento baseiam-se em fatos ocorridos apenas até a data em que elaboradas. Novas incertezas e riscos surgem com o tempo e é impossível que Natura e Avon prevejam estes eventos ou a maneira como podem afetar Natura ou Avon. Portanto, não se deve basear em quaisquer forward-looking statements como indicativos de eventos futuros. Exceto se exigido por lei, nem Natura e nem Avon tem o dever ou a intenção de atualizar ou revisar as projeções e estimativas nesta apresentação ou em outro documento após a data de divulgação desta apresentação. Sob a luz destes riscos e incertezas, investidores devem ter em mente que resultados, eventos ou desenvolvimentos discutidos em quaisquer forward-looking statements presentes nesta apresentação podem não ocorrer. Incertezas e fatores de risco que podem afetar a performance futura de Natura e/ou Avon e fazer com que os resultados difiram dos forward-looking statements presentes nesta apresentação incluem, mas não se limitam a: (a) a capacidade das partes de consumar a transação ou satisfazer as condições para a conclusão, incluindo o recebimento das aprovações dos acionistas e o recebimento de aprovações regulatórias requeridas para a transação nos termos esperados no cronograma antecipado; (b) a capacidade das partes de atender expectativas referentes ao timing, completude e o tratamento contábil e fiscal da transação; (c) a possibilidade de que quaisquer dos benefícios antecipados na transação proposta não se concretizem ou não se concretizem no prazo previsto; (d) o risco de a integração das operações da Avon com aquelas da Natura seja materialmente atrasada ou se torne mais custosa ou difícil que o esperado; (e) o fracasso do fechamento da transação proposta por qualquer outro motivo; (f) o efeito do anúncio da transação nas relações com consumidores e consultores e resultados operacionais (incluindo, mas não se limitando a, dificuldades na manutenção de relações com funcionários e consumidores); (g) diluição causada pela subscrição de ações ordinárias adicionais de Natura em conexão com a transação; (h) a possibilidade de que a incorporação possa ser mais custosa para completar que o antecipado, incluindo como resultado de fatores ou eventos inesperados; (i) o desvio do tempo dos administradores com assuntos relacionados à transação, (j) a possibilidade de que o tratamento contábil e fiscal proposto não seja atingido; (k) os riscos descritos no item 4 do Formulário de Referência de Natura de 2018, versão 15, protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários em 24 de abril de 2019; e (l) os riscos descritos no Item 1A das Demonstrações Financeiras da Avon no Formulário 10-K e determinadas informações eventuais protocoladas nos Formulários 10-Q e 8-K.

