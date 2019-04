Natura &Co nomeia Ian Bickley como novo membro do Conselho de Administração

SÃO PAULO, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Natura &Co anuncia que o executivo Ian Bickley foi eleito nesta sexta-feira (12) para o seu Conselho de Administração. A indicação como membro do Conselho foi aprovada durante Assembléia Geral Ordinária.

"Estou muito feliz por participar do Conselho da Natura &Co. em um momento tão animador de sua trajetória. Estou ansioso para apoiar a expansão global omnichannel de suas marcas, que constroem uma posição de liderança no setor de beleza como uma organização que se preocupa com a sustentabilidade do meio-ambiente e a sociedade em geral", afirma Bickley.

Ian Bickley traz para o Conselho da Natura &Co mais de 25 anos de experiência global omnichannel e construção de marca. Trabalhou na marca americana de luxo Coach, onde foi um importante articulador no desenvolvimento e execução de seus negócios internacionais, por meio de lojas próprias e operações de atacado e distribuidores. Ele também supervisionou o desenvolvimento global de todos os novos mercados emergentes para a marca.

Bickley ingressou na Coach em 1993, como diretor de Planejamento e Operações Internacionais, e passou a liderar o desenvolvimento do negócio japonês dois anos depois. Em 1997, mudou-se para Tóquio, como vice-presidente de operações japonesas da Coach, e se tornou presidente da Coach Japan, Inc., quadruplicando os negócios em 2006.

De julho de 2017 a dezembro de 2018, ele ocupou o cargo de presidente de Desenvolvimento Global de Negócios e Alianças Estratégicas do grupo Tapestry (ex-Coach Inc.), que reuniu as marcas Kate Spade, Stuart Weitzman e a própria Coach em um grupo global de moda e acessórios.

Bickley também atua como membro do Conselho de Administração da Crocs, empresa de calçados dos EUA, assessorando-a em sua estratégia global de expansão omnichannel e construção de marca, com foco especial nos mercados asiáticos.

Antes de ingressar na Coach, Bickley foi COO da fabricante de moda alemã Quick Response GmbH. Ele também trabalhou para a LEK Partnership, uma empresa de consultoria estratégica com sede em Munique. Bickley é formado em Economia pela Harvard.

"Ian tem uma visão privilegiada da indústria de bens de consumo. Sua visão estratégica, com profundo conhecimento da dinâmica dos mercados asiáticos contribuirão muito para soluções que impulsionarão os diferentes negócios da Natura &Co", disse Roberto Marques, CEO da Natura &Co.

Sobre a Natura &Co

Resultado da combinação entre Natura, Aesop e The Body Shop, a marca corporativa Natura &Co consolida a criação de um grupo de cosméticos global, multicanal e multimarcas, movido por propósitos. Em 2018, a Natura &Co registrou receita líquida de R$ 13,4 bilhões. As três empresas do grupo estão empenhadas em gerar impactos econômicos, sociais e ambientais positivos. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética, líder no setor de venda direta no Brasil. Fundada em 1976 em Brighton, na Inglaterra, por Anita Roddick, a The Body Shop é uma marca de beleza global que procura fazer diferença no mundo. Criada em 1987, a marca australiana Aesop tem a missão de oferecer um portfólio de produtos superlativos para a pele, cabelo e corpo.

