Natura &Co presenta un crecimiento de dos dígitos en la rentabilidad del cuarto trimestre

SÃO PAULO, 5 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Natura &Co presentó fuerte desempeño en el cuarto trimestre de 2019, con aumento de los ingresos en sus tres marcas, Natura, The Body Shop y Aesop, y un incremento de 12,2% en el EBITDA ajustado.

El desempeño del cuarto trimestre cierra otro año transformador para Natura &Co. En mayo de 2019, el grupo anunció la adquisición de Avon Products, Inc., creando el cuarto grupo de belleza pure play más grande del mundo y líder global en el segmento relación directa con el consumidor, con un portafolio de marcas icónicas. Esa transacción fue oficialmente concluida el 3 de enero de 2020.

Los ingresos netos consolidados de Natura &Co alcanzaron R$ 4.700 millones en el cuarto trimestre, un alza de 7,3% en bases reportadas y del 6,1% en moneda constante. El EBITDA ajustado fue de R$ 816,7 millones, lo que representó un crecimiento expresivo del 12,2%. El lucro operacional ajustado, que excluye los costos e impuestos relacionados con la adquisición de Avon y la creación de la compañía Natura &Co Holding, tuvo un fuerte aumento del 18.2% en el cuarto trimestre. El ingreso neto, de R$ 14,3 millones, se vio afectado por estos efectos.

En el acumulado del año, los ingresos netos consolidados crecieron un 7,8% en bases reportadas y un 7,0% en moneda constante, alcanzando los R$ 14.400 millones de reales. El EBITDA ajustado aumentó un 7,5%, R$ 2.000 millones, y el lucro operacional tuvo un alza de 5,7%.

El trimestre pasado también fue marcado por los nuevos avances en sustentabilidad: Natura se convirtió en la primera empresa de belleza en Brasil en obtener la Patente Verde del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Brasil (INPI), por el uso de residuos de la biodiversidad brasileña como insumo de producción, mientras que The Body Shop ganó el premio de Innovación en Plástico de Ethical Corporation por su programa Community Fair Trade.

"2019 fue un año más de crecimiento y transformación rentable para Natura &Co, ya que seguimos teniendo progresos significativos en la construcción de un grupo multimarca y multicanal movido por propósitos. Nuestros resultados siguen demostrando nuestra capacidad de atender un número cada vez mayor de clientes, en precios y canales de distribución", afirmó Roberto Marques, principal ejecutivo de Natura &Co.

Marques señala que "Natura presentó un crecimiento consistente, evolucionando en su modelo de ventas por relaciones y en su estrategia multicanal; The Body Shop siguió implementando exitosamente su plan de transformación y expandió su margen; mientas que los negocios de Aesop aumentaron fuertemente en el cuarto trimestre, resultando en otro año más de sólido crecimiento de dos dígitos".

"Obviamente, 2019 estuvo marcado por el anuncio de nuestra adquisición de Avon, que concluimos exitosamente antes de lo previsto, justo después de Año Nuevo. Continuamos viendo grandes oportunidades de crecimiento y potencial para obtener sinergias significativas. Con Avon estamos creando un grupo aún más comprometido con la generación de impacto social, económico y ambiental positivo, que tiene una voz más fuerte para defender las causas que consideramos importantes. Juntos, empezamos nuestro camino para construir, no sólo la mejor empresa de belleza del mundo, sino la mejor empresa de belleza PARA el mundo", concluyó el ejecutivo.

Los ingresos netos de la marca Natura en Brasil aumentaron un 3% en el cuarto trimestre, un desempeño muy fuerte, en comparación con una base comparable bastante desafiante. La productividad por consultor se incrementó por 13º trimestre consecutivo. La plataforma digital de Natura ahora tiene más de 900.000 usuarios en Brasil y las ventas on-line crecieron en dos dígitos. El conjunto de las operaciones de Latinoamérica (sin considerar Brasil) registró un crecimiento del 10,6% en los ingresos netos en reales y del 28,9% en moneda constante. Argentina registró un fuerte desempeño, pese a un ambiente de mercado desafiante, y México y Colombia también presentaron fuerte expansión. El EBITDA y el margen aumentaron en el cuarto trimestre, tanto en Brasil como en Latinoamérica. En el año, las ventas crecieron un 4,0% en Brasil y un 13,5% en Latinoamérica (23,9% en moneda constante).

The Body Shop sigue avanzando en su plan de transformación. Los ingresos netos aumentaron un 6,7% en reales en el cuarto trimestre. Las ventas crecieron un 5,4% en el Reino Unido, destacando el atractivo de la marca en su mercado más importante. El EBITDA ajustado creció un 7,8%, con margen de 20 puntos base. Las ventas en el año subieron un 6,3% y el EBITDA ajustado creció un 15,5%, con margen de 90 puntos base.

Aesop presentó nuevamente un desempeño excepcional. Los ingresos aumentaron 25,78% en reales y 13,4% en moneda constante. El crecimiento de ventas en tiendas, en bases comparables, fue del 7% en el trimestre, y Aesop abrió siete nuevas tiendas exclusivas en el período, elevando el total a 247. El EBITDA creció un 44,8% en el trimestre, con un margen que subió a 360 puntos base. En el año, las ventas aumentaron un 22,5% en reales y 12,3% en moneda constante, mientras que el EBITDA aumentó un 40,0%, con expansión del margen de 210 puntos base.

La relación deuda neta/EBITDA de Natura &Co fue de 2,41 veces a finales del año, habiendo disminuido desde 2,71 veces en el cuarto trimestre de 2018, ayudada por una sólida generación de caja. El grupo está en línea con la meta de reducción para 1,4 veces hasta 2021, nivel anterior al de la adquisición de The Body Shop.

Acerca de Natura &Co

Resultado de la combinación entre Natura, Aesop y The Body Shop, Natura &Co consolida la creación de un grupo de cosméticos global, multicanal y multimarcas, movido por propósitos. En 2018, Natura &Co registró ingresos netos de R$ 13.400 millones. Las tres empresas del grupo están dedicadas a generar impactos económicos, sociales y ambientales positivos. Fundada en 1969 por Luiz Seabra, Natura es una multinacional brasileña de higiene y cosmética, líder en el sector de venta directa en Brasil. Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza global que busca marcar diferencia en el mundo. Creada en 1987, la marca australiana Aesop tiene la misión de ofrecer un portafolio de productos superlativos para la piel, el cabello y el cuerpo. Sepa más en www.naturaeco.com

CUIDADO CON FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Declaraciones y proyecciones realizadas en esta presentación (o en los Documentos a los cuales hace mención) que no constituyen hechos consumados o información pueden representar forward-looking statements, de acuerdo a lo definido en el Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Entre otros, tales forward-looking statements pueden incluir declaraciones y proyecciones relativas a la transacción propuesta involucrando a Natura y Avon; interpretaciones referentes a la generación de valor resultante de la transacción propuesta entre Natura y Avon; el cronograma esperado para la conclusión de la transacción; beneficios y sinergias de la transacción; oportunidades futuras para la compañía unificada; y cualquier otra declaración y proyección referentes a interpretaciones, expectativas, planes, intenciones, condiciones financieras o la performance de Avon y Natura. En determinados casos, palabras como "estimación", "proyecto", "previsión", "plan", "cree",, "interpreta", "podrá", "espera", "anticipa", "pretende", "planeada", "potencial", "puede", "expectativa", "podría", "irá/será", "iría/sería" y expresiones similares, o las expresiones correspondientes en sentido opuesto, podrán indicar forward-looking statements. Tales forward-looking statements se basan en las expectativas e interpretaciones de Natura y Avon referentes a eventos futuros e involucran riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados efectivos difieran materialmente de las expectativas actuales. Estos factores son de difícil previsión exacta y pueden estar fuera del control de Natura y Avon. Forward-looking statements presentes en esta presentación o en otro Documento se basan en hechos ocurridos solamente hasta la fecha de elaboración. Nuevas incertidumbres y riesgos surgen con el tiempo y resulta imposible que Natura y Avon prevean estos eventos o la manera como pueden afectar a Natura o Avon. Por lo tanto, no se debe basar en cualquier forward-looking statements como indicativos de hechos futuros. Excepto en el caso que la ley así lo exija, ni Natura y ni Avon tienen el deber o la intención de actualizar o revisar las proyecciones y estimaciones en esta presentación o en otro Documento después de la fecha de difusión de esta presentación. A la luz de estos riesgos e incertidumbres, los inversores deben tener en mente que resultados, hechos o desarrollos discutidos en cualquier forward-looking statements presentes en esta presentación pueden no ocurrir. Incertidumbres y factores de riesgo que pueden afectar la performance futura de Natura y/o Avon y hacer que los resultados difieran de los forward-looking statements presentes en esta presentación incluyen, pero no se limitan a: (a) la capacidad de las partes de consumar la transacción o satisfacer las condiciones para la conclusión, incluyendo la obtención de las aprobaciones de los accionistas y la obtención de aprobaciones regulatorias exigidas para la transacción en los términos esperados en el cronograma anticipado; (b) la capacidad de las partes de atender a expectativas relativas a timing, terminación y tratamiento contable y fiscal de la transacción; (c) la posibilidad de que cualquiera de los beneficios anticipados en la transacción propuesta no se concreten o no se concreten en el plazo previsto; (d) el riesgo de que la integración de las operaciones de Avon con las de Natura sea materialmente retrasada o resulte más costosa o difícil de lo esperado; (e) el fracaso del cierre de la transacción propuesta por cualquier otro motivo; (f) el efecto del anuncio de la transacción en las relaciones con consumidores y consultores y resultados operativos (incluyendo, pero no limitándose a dificultades en el mantenimiento de relaciones con empleados y consumidores); (g) dilución causada por la suscripción de acciones ordinarias adicionales de Natura en conexión con la transacción; (h) la posibilidad de que la incorporación sea más costosa de concluir que lo anticipado, como resultado de factores o eventos inesperados; (i) el desvío del tiempo de los administradores por temas relacionados con la transacción, (j) la posibilidad de que no se logre el tratamiento contable y fiscal propuesto; (k) los riesgos descriptos en el ítem 4 del Formulario de Referencia de Natura de 2018, versión 15, presentado ante la Comisión de Valores Mobiliarios el 24 de abril de 2019; y (l) los riesgos descriptos en el Ítem 1A de los Estados Financieros de Avon en el Formulario 10-K y determinadas informaciones eventuales presentadas en los Formularios 10-Q y 8-K.

(A los fines de ser comparados, los resultados presentados en este documento no reflejan la adopción de la norma IFRS 16, que establece un nuevo estándar contable para acuerdos de arrendamiento. Los resultados reportados, que abarcan los efectos del IFRS 16, están disponibles en los Estados Financieros de la empresa. Los resultados ajustados excluyen los efectos considerados no recurrentes o no comparables entre los períodos analizados.)

