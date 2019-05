Natura &Co y Avon unen fuerzas para crear un grupo global de belleza, líder en la relación directa con el consumidor

SAN PABLO y LONDRES, 23 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Natura &Co (B3: NATU3) anuncia la adquisición de Avon Products, Inc. (NYSE: AVP) en una operación que implica el intercambio de acciones, creando el cuarto grupo puramente de belleza más grande del mundo, al unir empresas de fuerte compromiso con la generación de impacto social positivo y el empoderamiento de las mujeres.

La combinación crea un poderoso grupo de excelencia en cosméticos, multimarca y multicanal, con conexión directa con los consumidores. Juntas, las empresas ocuparán una posición de liderazgo en la venta por relaciones a través más de 6,3 millones de Representantes y Consultoras de Avon y de Natura, presencia geográfica global con 3.200 tiendas, además de una creciente fuerza digital. Con Avon, Natura &Co logrará una facturación bruta anual superior a U$ 10 mil millones, más de 40 mil colaboradores y presencia en 100 países.

La inclusión de Avon en un portafolio que ya incluye Natura, The Body Shop e Aesop amplía la capacidad de Natura &Co para atender sus diferentes perfiles de clientes, en diversos canales de distribución, expandiendo su actuación hacia nuevas regiones. Esas marcas icónicas compartirán la pasión por la belleza y por el relacionamiento con más de 200 millones consumidoras en todo el mundo, por medio de consultoras y representantes, tiendas, plataformas digitales y e-commerce.

Avon y Natura fueron fundadas por personas movidas por propósitos, atendiendo a sus consumidores por medio de una red de micro-emprendedoras independientes, que actúan como embajadoras de la marca y consultoras de belleza. Avon, una marca con más de 130 años, es la principal plataforma de venta directa de productos de belleza en el mundo. Con marcas fuertes en las principales categorías del sector y con posiciones competitivas en varios mercados, la empresa tiene un gran potencial para su crecimiento futuro.

Natura &Co espera que la combinación de los negocios resulte en sinergias estimadas entre US$ 150 millones a US$ 250 millones al año, algunas de las cuales serán reinvertidas para mejorar aún más la presencia en los canales digitales y sociales, investigación y desarrollo, inciativas de marca, y expansión de la presencia geográfica del grupo.

"Siempre hemos mirado a Avon con respeto y admiración. Natura nació de la pasión por la belleza y las relaciones, y la unión de hoy crea una fuerza importante en el sector. La venta directa ya era una red social incluso antes de que existiera esa expresión y la llegada de la tecnología y la globalización sólo multiplican sus oportunidades para conectarse con los consumidores de manera cada vez más significativa. El modelo de negocios está evolucionando y el poder de la era digital permite al grupo ir más allá de brindar productos y consultoría, ampliando el empoderamiento de las mujeres, a través de la generación de condiciones para su independencia financiera y una mayor autoestima. Creemos que los negocios pueden ser una fuerza para el bien y, junto con Avon, ampliaremos nuestros esfuerzos pioneros para aportar valor social, ambiental y económico a una red en constante expansión", afirma Luiz Seabra, cofundador de Natura.

Según Roberto Marques, Presidente Ejecutivo del Consejo de Natura &Co: "tras las adquisiciones de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, Natura &Co está dando otro gran paso, decisivo, para crear un grupo global, multimarca y multicanal, orientado por propósito. Avon es una compañía increíble, una marca icónica, con colaboradores comprometidos y más de cinco millones de Representantes que también creen en el poder de las relaciones. Juntos, mejoraremos nuestras crecientes capacidades digitales, nuestra red social de Consultores y Representantes y aprovecharemos la presencia global de tiendas y marcas diferenciadas, conectando, e influenciando a millones de consumidores con diferentes perfiles diariamente, haciendo que nuestro Grupo sea único y con una plataforma formidable para el crecimiento".

"Esta combinación es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en los 130 años de historia de Avon. Es un testimonio del progreso de nuestros esfuerzos para transformar la empresa y creemos que nos permitirá acelerar significativamente nuestra estrategia y expandirnos aún más nuestra operación en el canal online. Durante el año pasado, comenzamos un camino para fortalecer la competitividad de Avon y renovamos nuestro foco en la Revendedora, simplificando nuestras operaciones, modernizando y digitalizando nuestra marca. Junto con Natura, tendremos un acceso más amplio a la innovación y a un portafolio de productos, una plataforma digital y de comercio electrónico más fuertes, y datos y herramientas mejoradas para que los representantes lideren el crecimiento y aumenten la generación de valor para los accionistas. Además, con el apoyo de Natura, continuaremos invirtiendo en tecnología de punta para mejorar nuestras capacidades digitales y de productividad para nuestras representantes. Tanto Avon como Natura son organizaciones orientadas por propósito, y la combinación nos permitirá atender mejor a nuestros millones de representantes, aprovechando la presencia internacional de Avon con el mismo compromiso firme de mejorar la experiencia y las ganancias de nuestras revendedoras", afirma Jan Zijderveld, CEO de Avon.

"Nuestro foco ha sido mejorar la experiencia de nuestras Representantes, acelerar la expansión internacional, mejorar nuestra estructura de costos, aumentar la flexibilidad financiera y, en última instancia, posicionar a la compañía para el crecimiento y el éxito a largo plazo. Durante ese tiempo, el Consejo de Avon se ha centrado especialmente en aumentar el valor para los accionistas. Esta combinación con Natura representa una nueva era de crecimiento para Avon. El Consejo confía en que Natura será un socio poderoso para la marca, al mismo tiempo que ofrece más escala, operaciones y oportunidades ampliadas para los colaboradores y Representantes, además de un enorme potencial de ganancia para los accionistas de ambas empresas. Nos da satisfacción apoyar esta combinación transformadora", refuerza Chan Galbato, presidente del Consejo de Avon.

Como parte de esta transacción, se crea una nueva holding brasilera, Natura Holding S.A. Según el índice de intercambio fijo de 0.300 acciones de Natura Holding por cada acción de Avon, los accionistas de Natura &Co serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24%. Sobre la base del precio de cierre no influenciado por rumores de Natura del 21 de marzo de 2019, un día antes de la fecha en que fueron confirmadas oficialmente las negociaciones, la transacción representa un premio del 28% para los accionistas de Avon e implica un múltiplo de EBITDA de 9,5 veces, o de 5,6 veces asumiendo el impacto total de las sinergias esperadas. Sobre la base de los precios de cierre del 21 de mayo, la transacción evalúa el Enterprise value de Avon en US $ 3,7 mil millones, y del grupo combinado en $ 11 mil millones. Al cierre, las acciones de Natura &Co cotizarán en B3 con un 55% de capital en circulación, más allá de las ADRs listadas en la NYSE. Los accionistas de Avon tendrán la opción de recibir ADRs negociados en la NYSE o acciones listadas en B3. Más informaciones en https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf

Al cierre de la adquisición, el Consejo Directivo de la compañía combinada estará compuesto por 13 miembros, 3 de los cuales serán designados por Avon. La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Natura y de Avon, así como las autoridades antimonopolio de Brasil y algunas otras jurisdicciones. Se espera el cierre a principios de 2020.

Natura &Co fue asesorada por UBS Investment Bank y Morgan Stanley y Avon fue asesorada por Goldman Sachs. Los miembros del Consejo de Administración de Avon también fueron asesorados financieramente por PJT Partners.

Teleconferencia & Webcast

Natura &Co realizará una teleconferencia y webcast el 23 de mayo, a las 9hs (horario de Brasília), para comentar la transacción.

Dial-in: 55 11 3193-1001

55 11 2820-4001

Código: Natura

Los participantes deben ingresar em la teleconferencia 10 minutos antes del início de la presentación.

La conferencia vía web y demás materiales para inversores estarán disponibles en la sección de relaciones con inversores de cada empresa en: http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm

Acerca de Natura &Co

Resultado de la combinación entre Natura, Aesop, The Body Shop y Avon, la marca corporativa Natura & Co consolida la creación de un grupo de cosméticos global, multicanal y multimarca, movido por propósitos. En 2018, Natura & Co registró ingresos netos de R $ 13,4 mil millones. Las tres empresas del grupo se empeñan en generar impactos económicos, sociales y ambientales positivos. Fundada en 1969 por Luiz Seabra, Natura es una multinacional brasileña de higiene y cosmética, líder en el sector de venta directa en Brasil. Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza global que busca hacer una diferencia en el mundo. Creada en 1987, la marca australiana Aesop tiene la misión de ofrecer un portafolio de productos superlativos para la piel, el cabello y el cuerpo. Más información en www.naturaeco.com

Acerca de Avon Products, Inc.

En los últimos 130 años, Avon ha representado a las mujeres: proveyendo productos innovadores y de calidad, vendidos principalmente para mujeres, por mujeres. Millones de Representantes independientes alrededor del mundo venden marcas icónicas de Avon, como Avon Color y ANEW a través de sus redes sociales, construyendo su propio negocio de belleza en un modelo de dedicación parcial o total. Avon apoya el empoderamiento femenino, el emprendimiento y el bienestar y donó más de 1.000 millones de dólares para las causas de las mujeres a través de Avon y de la Fundación Avon. Más información sobre los productos y la empresa en www.avonworldwide.com. #Stand4Her

