Natures Crops International obtient le statut de B Corp

La société est reconnue pour son excellence dans l'amélioration et la régénération de la santé des personnes, des communautés et de la planète

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Natures Crops International, un producteur verticalement intégré d'huiles végétales de spécialité pour les produits nutraceutiques, alimentaires, de soins personnels et de nutrition animale, a annoncé aujourd'hui qu'elle, ainsi que ses filiales britannique et canadienne, a été certifiée B Corporation (B Corp™). Natures Crops a satisfait aux normes élevées et aux exigences rigoureuses pour devenir une B Corp dans les domaines de la performance sociale et environnementale, de la responsabilité et de la transparence et à travers cinq catégories clés - la gouvernance, les travailleurs, la communauté, l'environnement et les clients.

B Corp Certification

« Ce qui a commencé comme un objectif ambitieux en 2021 est maintenant réalisé grâce aux efforts dévoués de l'équipe et à notre vision unifiée d'être une force pour le bien et d'utiliser des stratégies régénératrices pour améliorer le bien-être personnel et planétaire », a déclaré Andrew Hebard, fondateur et PDG de Natures Crops. « Notre produit phare Ahiflower®, une alternative à l'huile de poisson produite de manière régénérative et dérivée de plantes, met vraiment en évidence et souligne les impacts mondiaux positifs qui peuvent être réalisés grâce à notre mission authentique de fournir des ingrédients à base de plantes, durables et cultivés de manière régénérative, qui soutiennent la santé et le bien-être optimaux des personnes, des communautés et de la planète. »

Natures Crops est maintenant l'une des 2 200 entreprises B Corp sélectionnées aux États-Unis et au Canada, et plus de 5 700 dans le monde, qui travaillent collectivement à transformer l'économie mondiale pour qu'elle soit plus inclusive, équitable et régénératrice. Pour obtenir la certification B Corp, l'entreprise a dû passer un examen rigoureux des risques et obtenir des scores élevés dans le cadre de l'évaluation d'impact B Lab, démontrant ainsi son engagement à être responsable, redevable et transparent dans ses performances sociales et environnementales.

Toute l'huile pure et entièrement traçable de Natures Crops est cultivée de manière régénératrice par des agriculteurs qualifiés et indépendants qui suivent des protocoles visant à optimiser la gestion de l'eau, à améliorer la biodiversité, à capturer le carbone, à augmenter le nombre de pollinisateurs, à prévenir l'érosion des sols et à minimiser les produits chimiques. Son processus exclusif Crop Assured 365® assure une traçabilité et un contrôle de qualité complets tout au long de sa chaîne d'approvisionnement sécurisée.

Pour plus d'informations sur Natures Crops, consultez le site www.naturescrops.com , ou passez au stand #7251 au salon SupplySide West à Las Vegas les 2-3 novembre 2022.

À propos de Natures Crops International

Fabricant d'huiles de spécialité pour les compléments alimentaires, les nutraceutiques, l'alimentation, les soins personnels et les produits de nutrition animale, Natures Crops produit des huiles à partir de cultures de la plus haute qualité, produites par des cultivateurs qui suivent des protocoles de gestion stricts pour la durabilité et la préservation de l'identité. Natures Crops s'assure que les cultures produites sont cultivées, traitées, emballées et livrées d'une manière sûre, durable, traçable et compétitive en termes de coûts. La société a des activités à l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada et au Royaume-Uni, et son siège social se trouve en Caroline du Nord. Pour plus d'informations, veuillez écrire à [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911343/Natures_Crops_International_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911344/B_Corp_Certification.jpg

SOURCE Natures Crops International