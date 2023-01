Natus Medical Incorporated divulga conclusão da aquisição da Micromed Holding SAS

A organização recém-fundida reúne soluções inovadoras em neurodiagnóstico e neuromonitoramento e equipes experientes para oferecer um portfólio amplo de produtos, serviços e suporte a clientes em todo o mundo.

MIDDLETON, Wisconsin, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Natus Medical Incorporated (a "Empresa" ou a "Natus"), fornecedora líder de soluções de dispositivos médicos com foco no rastreio, diagnóstico e tratamento de distúrbios do sistema nervoso central e sensorial, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição da Micromed Holding SAS ("Micromed"), fornecedora global de soluções de neurofisiologia. Os produtos da Micromed serão adicionados ao portfólio da Natus Neuro e desenvolvidos juntamente com as tecnologias da Natus.

"Estamos entusiasmados em concluir este acordo e prosseguir combinando as equipes e portfólios de produtos Natus e Micromed", disse Austin Noll, presidente da Natus e líder da Natus Neuro. "Juntos, poderemos oferecer aos nossos clientes de neurociência uma oferta de produtos mais abrangente e serviço e suporte globais incomparáveis por meio da maior amplitude e profundidade de nossos recursos combinados".

O legado da Natus de mais de 85 anos de liderança em neurodiagnóstico crescerá com a adição da linha completa de soluções daMicromed para incluir um portfólio ainda mais forte de produtos em eletroencefalografia (EEG), polissonografia (PSG), eletromiografia (EMG) e monitoramento de unidade de terapia intensiva (UTI). Juntos, os produtos e a experiência organizacional agregarão valor aos clientes em todo o mundo, ao mesmo tempo em que fornecem uma plataforma sólida para o desenvolvimento de novos produtos.

"A equipe da Micromed está entusiasmada em levar nossa paixão, nossa experiência, nossos produtos e nossa liderança europeia para a Natus", disse Cristiano Rizzo, gerente geral da Micromed. "À medida que expandimos por meio da extensa estrutura da Natus, continuaremos a cultivar os relacionamentos com o cliente e os principais líderes de opinião que estabelecemos na Micromed ao longo dos anos".

Esta aquisição é a primeira feita pela Natus desde sua saída da NASDAQ em julho de 2022 e reflete o compromisso de investir em crescimento. "A aquisição da Micromed é a primeira transação em nosso roteiro de aquisição para construir empresas líderes tanto em Neuro quanto em Sensorial sob o guarda-chuva da Natus", disse Thomas J. Sullivan, CEO da Natus. "Este é um marco significativo para a Natus, nossos clientes e seus pacientes".

Sobre a Natus - www.natus.com - A Natus oferece soluções inovadoras e confiáveis para rastrear, diagnosticar e tratar doenças que afetam o cérebro, vias neurais e oito sistemas nervosos sensoriais para promover o padrão de atendimento e melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes. A empresa oferece hardware, software avançado e algoritmos e consumíveis que fornecem estímulo, adquirem e monitoram sinais fisiológicos e capturam a resposta do corpo. Com vendas em mais de 100 países, a Natus é líder em neurodiagnósticos, imagens retinais pediátricas e triagem auditiva para bebês, bem como uma empresa líder em avaliação auditiva, ajuste de instrumentos auditivos, equilíbrio e monitoramento de pressão intracraniana. O portfólio de produtos da Natus representa um legado de inovação e liderança. As marcas Natus têm definido o padrão de atendimento ao paciente há mais de 85 anos. Nossos produtos contam com a confiança de profissionais médicos em centros médicos universitários, hospitais, consultórios particulares, clínicas e laboratórios de pesquisa em todo o mundo. A Natus oferece suporte às crescentes necessidades de nossos clientes com experiência clínica, educação contínua e excelente serviço técnico.

Sobre a Micromed – Fundada em 1982, a Micromed é uma empresa de dispositivos médicos que fornece soluções em neurofisiologia para mais de 78 países em todo o mundo. Em parceria com hospitais, laboratórios do sono e centros de pesquisa em escala global, a Micromed fabrica e comercializa hardwares e softwares de neurodiagnóstico de alta qualidade, econômicos e clinicamente relevantes para neurologistas, clínicos e pesquisadores, para uso em pacientes adultos e pediátricos. O portfólio de produtos da Micromed varia de Rotina, Ambulatório e Vídeo EEG a eletrocorticografia (ECoG), estereoeletroencefalografia (SEEG), PSG, potenciais evocados (EP), EMG e soluções de monitoramento multimodal de UTI para clínica e pesquisa.

