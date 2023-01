Natus Medical Incorporated gibt Abschluss der Übernahme von Micromed Holding SAS bekannt

Das neu fusionierte Unternehmen vereint innovative Lösungen für die Neurodiagnostik und das Neuromonitoring mit erfahrenen Teams, um Kunden weltweit ein breiteres Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Support anzubieten.

MIDDLETON, Wisconsin, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated (das „Unternehmen" oder „Natus"), ein führender Anbieter von medizintechnischen Lösungen, der sich auf das Screening, die Diagnose und die Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems und der Sinnesorgane konzentriert, hat heute den Abschluss seiner Übernahme von Micromed Holding SAS („Micromed"), einem weltweit tätigen Anbieter von Neurophysiologielösungen, bekannt gegeben. Die Produkte von Micromed werden in das Portfolio von Natus Neuro aufgenommen und zusammen mit den Technologien von Natus entwickelt.

„Wir freuen uns sehr, diese Transaktion abzuschließen und die Teams und Produktportfolios von Natus und Micromed zu vereinen", so Präsident von Natus und Leiter von Natus Neuro. „Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unseren Kunden im Bereich der Neurowissenschaften ein umfassenderes Produktangebot und einen unübertroffenen internationalen Service und Support durch die größere Breite und Tiefe unserer gemeinsamen Ressourcen zu bieten."

Natus, das auf mehr als 85 Jahre Erfahrung in der Neurodiagnostik zurückblicken kann, wird durch die Übernahme der kompletten Micromed-Produktpalette erweitert, um ein noch stärkeres Produktportfolio in den Bereichen Elektroenzephalographie (EEG), Polysomnographie (PSG), Elektromyographie (EMG) und Überwachung auf der Intensivstation anzubieten. Gemeinsam werden die Produkte und die organisatorische Erfahrung den Kunden auf der ganzen Welt einen zusätzlichen Nutzen bringen und gleichzeitig eine starke Plattform für die Entwicklung neuer Produkte bieten.

„Das Micromed-Team freut sich darauf, seine Leidenschaft, seine Erfahrung, seine Produkte und seine Führungsposition in Europa bei Natus einzubringen", erklärte Cristiano Rizzo, Geschäftsführer von Micromed. „Während wir dank der umfangreichen Natus-Struktur expandieren, werden wir die Beziehungen zu Kunden und wichtigen Meinungsführern, die wir bei Micromed über die Jahre aufgebaut haben, weiter pflegen."

Diese Übernahme ist die erste von Natus seit der Einstellung der Börsennotierung an der NASDAQ im Juli 2022 und zeugt von dem Willen, in Wachstum zu investieren.„Die Übernahme von Micromed ist die erste Transaktion im Rahmen unserer Akquisitionsstrategie, mit der wir führende Unternehmen in den Bereichen Neuro und Sensorik unter dem Markennamen Natus aufbauen wollen", so Thomas J. Sullivan, Chief Executive Officer von Natus. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Natus, unsere Kunden und deren Patienten."

Informationen zu Natus – www.natus.com – Natus bietet innovative und vertrauenswürdige Lösungen für das Screening, die Diagnose und Behandlung von Störungen, die das Gehirn, Nervenbahnen und acht sensorische Nervensysteme betreffen, um den Versorgungsstandard zu optimieren und die Patientenergebnisse sowie die Lebensqualität zu verbessern. Das Unternehmen bietet Hardware, fortschrittliche Software und Algorithmen sowie Verbrauchsmaterialien an, die einen Stimulus liefern, physiologische Signale erfassen und überwachen und die Reaktion des Körpers festhalten. Dank seines Vertriebs in über 100 Ländern ist Natus ein führendes Unternehmen in den Bereichen Neurodiagnostik, bildgebende Verfahren zur Netzhautdiagnostik in der Kinderheilkunde und Screening des kindlichen Hörvermögens sowie führend in den Bereichen Hörbeurteilung, Hörgeräteanpassung, Gleichgewicht und Überwachung des intrakraniellen Druckes. Das Produktportfolio von Natus stellt eine Tradition der Innovation und Führung dar. Natus-Marken setzen seit über 85 Jahren Maßstäbe für die Patientenversorgung. Unsere Produkte werden von medizinischen Fachkräften in Universitätskliniken, Krankenhäusern, Privatpraxen, Kliniken und Forschungslabors auf der ganzen Welt geschätzt. Natus unterstützt die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden mit klinischem Fachwissen, Fortbildungen und herausragendem technischem Service.

Informationen zu Micromed – Micromed wurde im Jahr 1982 gegründet und ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das Lösungen in der Neurophysiologie in über 78 Länder weltweit liefert. In Partnerschaft mit Krankenhäusern, Schlaflabors und Forschungszentren auf der ganzen Welt stellt Micromed hochwertige, kostengünstige und klinisch relevante neurodiagnostische Hardware und Software für Neurologen, Kliniker und Forscher für die Verwendung bei erwachsenen Patienten und Kindern her und vermarktet diese. Das Produktportfolio von Micromed reicht vom routinemäßigen ambulanten und Video-EEG bis hin zu Elektrokortikographie (ECoG), Stereoelektroenzephalographie (SEEG), Polysomnographie (PSG), evozierten Potentialen (EP), Elektromyografie (EMG) und multimodalen Überwachungslösungen in der Intensivpflege für Klinik und Forschung.

Kontakte:

Natus Medical Incorporated

[email protected]

SOURCE Natus Medical Incorporated