Natus Medical Incorporated maakt afronding overname van Micromed Holding SAS bekend

De nieuw gefuseerde organisatie brengt innovatieve, neurodiagnostische en neuromonitoringoplossingen en ervaren teams samen om klanten wereldwijd een breder portfolio van producten, diensten en ondersteuning te bieden.

MIDDLETON, Wisconsin, 18 januari 2023 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated (het "Bedrijf" of "Natus"), een toonaangevende leverancier van oplossingen voor medische apparatuur gericht op de screening, diagnose en behandeling van het centrale zenuwstelsel en aandoeningen aan het sensorische systeem, heeft vandaag bekendgemaakt dat de overname van Micromed Holding SAS ("Micromed"), een wereldwijde leverancier van neurofysiologische oplossingen is afgerond. De producten van Micromed zullen worden toegevoegd aan het productassortiment van Natus Neuro en samen met Natus-technologieën worden ontwikkeld.

"We zijn blij dat deze overname afgerond is en we verder kunnen gaan met het samenvoegen van zowel de teams als de producten van beide bedrijven", aldus Austin Noll, Natus President en leider van Natus Neuro. "Samen zullen we onze klanten op het gebied van neurowetenschap uitgebreider en met meer expertise op ongeëvenaarde wijze wereldwijde service en ondersteuning kunnen bieden."

De toonaangevende positie die Natus al meer dan 85 jaar op het gebied van neurodiagnostiek heeft, zal sterker worden met de toevoeging van alle oplossingen van Micromed om een nog groter productassortiment aan te bieden op het gebied van elektro-encefalografie (EEG), polysomnografie (PSG), elektromyografie (EMG) en bewaking van intensive care-afdelingen (IC). Samen zullen de producten en de organisatorische ervaring voor klanten wereldwijd toegevoegde waarde opleveren, en bieden ze samen ook een sterk platform voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

"Met genoegen brengt het team van Micromed onze passie, onze ervaring, onze producten en ons Europese leiderschap naar Natus", aldus Cristiano Rizzo, General Manager van Micromed. "Hoewel de reorganisatie binnen Natus veel tijd van ons zal vergen, blijven we de relaties cultiveren met klanten en belangrijke opinieleiders die we in de loop der jaren bij Micromed hebben opgebouwd."

Deze overname is de eerste door Natus sinds de notering aan de NASDAQ in juli 2022 geschrapt werd en weerspiegelt de vastberadenheid om in groei te investeren. "De overname van Micromed is de eerste transactie in ons stappenplan voor overnames om onder de Natus-paraplu toonaangevende bedrijven tot stand te brengen in zowel Neuro als Sensory", aldus Thomas J. Sullivan, Chief Executive Officer van Natus. "Dit is een belangrijke mijlpaal voor Natus, onze klanten en hun patiënten."

Over Natus - www.natus.com -Natus levert innovatieve en betrouwbare oplossingen voor het screenen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen die de hersenen, zenuwbanen en acht sensorische zenuwstelsels aantasten, om de zorgstandaard te verbeteren en de resultaten voor patiënten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het bedrijf biedt hardware, geavanceerde software en algoritmen en verbruiksartikelen die prikkels geven, fysiologische signalen opvangen en bewaken én de reactie van het lichaam vastleggen. Met verkoop in meer dan 100 landen is Natus toonaangevend op het gebied van neurodiagnostiek, pediatrische retinale beeldvorming en gehoorscreening bij baby's, evenals toonaangevend op het gebied van gehoorevaluatie, het aanpassen van hoortoestellen, balans en intracraniale drukbewaking. De productportfolio van Natus staat voor innovatie en leiderschap. De merken van Natus stellen al meer dan 85 jaar de norm voor patiëntenzorg. Onze producten worden vertrouwd door medische professionals in universitair medische centra, ziekenhuizen, privépraktijken, klinieken en onderzoekslaboratoria over de hele wereld. Natus ondersteunt de veranderende behoeften van onze klanten met klinische expertise, permanente educatie en uitstekende technische service.

Over Micromed – Micromed, opgericht in 1982, is een bedrijf in medische hulpmiddelen dat aan meer dan 78 landen over de hele wereld oplossingen op het gebied van neurofysiologie levert. Micromed werkt wereldwijd samen met ziekenhuizen, slaaplaboratoria en onderzoekscentra en produceert en verkoopt hoogwaardige, kosteneffectieve en klinisch relevante hardware en software ten behoeve van neurologie voor neurologen, artsen en onderzoekers voor gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten. Het productportfolio van Micromed varieert van routinematige, ambulante en video-EEG tot elektrocorticografie (ECoG), stereo-elektro-encefalografie (SEEG), PSG, evoked potentials (EP), EMG en ICU multimodale monitoringoplossingen voor klinische en onderzoeksdoeleinden.

