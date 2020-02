Naukowcy na całym świecie korzystają z platformy Beacon Berkeley Lights w walce z COVID-19

Własnościowa technologia firmy Berkeley Lights, platforma optofluidyzacji Beacon®, jest obecnie wykorzystywana przez naukowców na trzech kontynentach – USA, Chinach i Australii – w poszukiwaniu rozwiązania problemu koronawirusa

EMERYVILLE, Kalifornia, 28 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Berkeley Lights, Inc., lider w sektorze doboru komórek, pracuje obecnie z uniwersytetami i centrami medycznymi w USA, Chinach i Australii, które poszukują szczepionek i leków na COVID-19, chorobę wywoływaną przez wirus SARS-CoV2 zwany także po prostu koronawirusem. Wykorzystując technologię własnościową firmy Berkeley Lights, platformę optofluidyzacji Beacon®, centrum medyczne przy Vanderbilt University (VUMC) oraz GenScript China prowadzą obecnie badania przesiewowe próbek krwi pacjentów w poszukiwaniu przeciwciał koniecznych w opracowaniu leku na koronawirus. Natomiast naukowcy z uniwersytetu w Queensland w Australii oceniają możliwości wykorzystania platformy Beacon w zakresie przyspieszenia programy rekombinacyjnej szczepionki typu subunit.

Centrum szczepionek przy Vanderbilt (VVC) jest jednym z głównych ośrodków w DARPA Pandemic Prevention Platform Program (P3). Biorąc pod uwagę wcześniejsze szybkie opracowanie leczenia wirusa Zika i innych wirusów, centrum VVC zostało wytypowane przez organizację DARPA jako główny ośrodek w USA w opracowywaniu nowych leków na bazie przeciwciał w zapobieganiu zakażeniem wirusem SARS-CoV2. Centrum VVC niedawno zaczęło otrzymywać ważne próbki materiału ludzkiego od pacjentów, którzy przeszli chorobę. Próbki te zostaną poddane badaniom przesiewowym z wykorzystaniem platformy Beacon firmy Berkeley Lights w celu umożliwienia wykrycia ochronnych przeciwciał.

– Platforma Beacon pozwala na wykorzystanie komórek B w jednym teście komórkowym, umożliwiając badanie znacznie szerszego wachlarza potencjalnie ochronnych przeciwciał. To z kolei pozwala nam na szybszą identyfikację najlepszych przeciwciał – skomentował dr Robert Carnahan, kierownik projektu w Crowe Lab w VUMC.

W Australii uniwersytet w Queensland jest jedną z kilku grup wytypowanych przez organizację Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) do opracowania szczepionki na koronawirus w wyniku niedawno opracowanej technologii szybkiego reagowania. Uniwersytet rozważa wykorzystanie platformy Beacon w poszukiwaniu sposobów na przyspieszenie wczesnych etapów opracowywania leków do etapu testów klinicznych.

– Platforma Beacon pozwala nam na szybszą gotowość na produkcję w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, co może potencjalnie skrócić czas pracy o całe miesiące – skomentował dr Trent Munro, dyrektor zakładu krajowych biologików i dyrektor programu szybkiego reagowania szczepionkowego przy uniwersytecie w Queensland fundowanego przez CEPI. – Jak wszyscy wiemy, każdy dzień się liczy w naszej reakcji na wybuch epidemii COVID-19. Mamy nadzieję, że to podejście umożliwi produkcję szczepionki w przyszłości – dodał dyrektor.

Ponadto koncern GenScript Biotech Corporation ogłosił na początku lutego, że jego naukowcy z powodzeniem przeprowadzili badania przesiewowe i zidentyfikowali przeciwciała na COVID-19 w mniej niż 24 godziny dzięki zastosowaniu platformy Beacon. Proces ten zazwyczaj zajmuje trzy miesiące i opiera się na tradycyjnym badaniu przesiewowym przeciwciał metodą hybrydomy. Taki wynik jest ogromnym przełomem w przyspieszeniu czasu reakcji na wybuchy epidemii i opracowywaniu środków zapobiegawczych i leczniczych zwłaszcza na koronawirusa.

O Berkeley Lights

W Berkeley Lights uważamy, że komórki są super! Komórki mogą być źródłem leków na choroby, włókien do produkcji odzieży, energii pod postacią biopaliw oraz białek żywieniowych. Jeżeli więc natura może produkować składniki nam potrzebne w skalowalny sposób, dlaczego nie wykorzystujemy tego lepiej? Prawdę powiedziawszy, dostępne dziś rozwiązania nie ułatwiają tego zadania. Wyszukanie odpowiedniej komórki do danego zadania zajmuje dużo czasu, kosztuje dużo pieniędzy, a jeżeli wybrana zostanie mniej produktywna linia komórek, efekty mogą być znikome. Firma Berkeley Lights oferuje kompleksowe rozwiązanie pozwalające na wyszukanie najlepszych komórek przez badania przesiewowe funkcjonalne i pozyskiwanie indywidualnych komórek w wykrywaniu przeciwciał, hodowaniu linii komórkowych, analizie komórek T i biologii syntetycznej. Nasza własnościowa technologia oraz platformy Beacon® i Lightning™ przyspieszają odkrywanie i opracowywanie produktów na bazie komórek, pozwalając na pozyskiwanie wyników w ułamku czasu i kosztów w porównaniu do konwencjonalnych, tradycyjnych metod badawczych. Korzystając z naszych narzędzi i rozwiązań, naukowcy mogą znaleźć najlepsze komórki za pierwszym razem. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.berkeleylights.com .

Platformy Beacon i Lightning firmy Berkeley Lights oraz Culture Station Instrument są:

Wyłącznie do zastosowania badawczego, nie do wykorzystywania w procedurach diagnostycznych.

Kontakty z prasą

berkeleylights@bulleitgroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1078159/Berkeley_Lights_Logo.jpg

Related Links

http://www.berkeleylights.com



SOURCE Berkeley Lights, Inc.