Naukowcy z całego świata wzywają do promowania wiedzy naukowej w społeczeństwie

W dniu 8 grudnia w Pekinie odbyło się forum telewizyjne pt. „Science in an Uncertain World" („Nauka w niepewnym świecie"), sponsorowane m.in. przez Chińskie Stowarzyszenie na rzecz Nauki i Technologii (China Association for Science and Technology - CAST) oraz think tank chińskiego kanału telewizyjnego CGTN. Udział w forum, w trybie online i offline, wzięło dziesięciu laureatów Nagrody Nobla, 30 czołowych akademików z Chin oraz 300 młodych naukowców, omawiając rolę nauki i znaczenie wiedzy naukowej w perspektywie współczesnych wyzwań.