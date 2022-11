NAVE anuncia lançamento de PC Gamers com a 13ª Geração dos processadores Intel® no evento Intel Extreme Masters 2022

Com destaque para o lançamento do desktop Cósmico IA40, empresa revela máquinas equipadas com o mais novo processador Intel de 13ª Geração, que estarão com exclusividade no stand da Intel (Patrocinador Master) do Major de Counter Strike.

SÃO PAULO , 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A NAVE , anuncia sua participação, com a Intel, nas finais da etapa brasileira do Intel Extreme Master, o IEM Rio Major Championship , que acontece entre os dias 10 e 13 de novembro, no Rio de Janeiro (os duelos da fase de grupo acontecerão de 31 de outubro a 8 de novembro, com transmissão on-line). Para este evento, a NAVE levará alguns de seus principais notebooks e PCs Gamers, em um espaço no stand da Intel com a finalidade de apresentar seus equipamentos aos visitantes, enquanto eles se divertem com as batalhas do CS:GO.

"A participação da NAVE no IEM RIO demonstra o grau de parceria que temos com a Intel, sempre em busca de soluções que otimizem e promovam uma grande experiência aos jogadores. Saímos na frente novamente e estamos lançando os primeiros desktops do Brasil com os processadores Intel Core de 13ª geração", comenta Roger Melo, responsável pela divisão Gaming da NAVE. "Este é um momento bastante importante para nós, pois nos coloca em contato direto com o público, ouvindo o que as pessoas querem. Vamos levar máquinas para impactar os visitantes e oferecer a todos a possibilidade de experimentar nossos equipamentos".

O sócio-diretor da NAVE, Flávio Costa, destaca que a companhia levará computadores focados em alta performance e conforto. "O gamer brasileiro tem demandas próprias, bem diferentes de outros mercados. Por isso, o grande foco da NAVE é fazer soluções que enderecem essas necessidades, oferecendo melhor custo-benefício e desempenho, ao mesmo tempo, em que preza engenharia para lidar de maneira eficiente com a temperatura, umidade e exigências de desempenho específicas do nosso País".

Para Carlos Buarque, diretor de Marketing da Intel, os processadores Intel Core de 13ª geração foram projetados para proporcionar aos gamers experiências sem concessões – tanto em termos de desempenho quanto de compatibilidade da plataforma. "A sinergia da Intel com a NAVE é fundamental para rapidamente trazermos para o mercado brasileiro as mais novas tecnologias para PC, promovendo a inovação, o desenvolvimento dos e-sports, e garantindo a melhor experiência para os gamers que buscam se divertir ou jogar profissionalmente."

Roger Melo comenta ainda que para as finais do IEM RIO 2022, a NAVE levará dispositivos como o Notebook Estelar equipado com o processador Intel Core I7 12700H, placa de vídeo NVIDIA RTX 3060, 16 GB (2x8GB) de memória DDR5 de 4800 MHz e SSD de 256 GB NVMe com recursos que tornam os jogos mais fluídos e dinâmicos.

O destaque especial será o lançamento de dois modelos equipados com os novíssimos processadores de 13ª geração da Intel. No evento teremos o Desktop Cósmico IA40, equipado com o novíssimo processador Intel Core I9 13900K de 13ª geração, placa mãe Asrock Z790, placa de Vídeo NVIDIA RTX 3070, 16 GB (2x8GB) de memória DDR5 de 4800 MHz e SSD de 1 TB NVMe.

Esta máquina vem com o belíssimo gabinete NAVE GPE 1903 com frente e lateral de vidro, todos os RGBs de watercooler, gabinete e memória sincronizados e controlados por botão no painel e controle remoto, além da ter uma fonte de 850W 80 Plus.

No site www.navegamer.com.br também será lançado o Atmosfera IA 40. Este será baseado no Intel Core I5 — 13600KF com placa mãe ASUS H-610m-E, placa de vídeo Nvídia GTX 1660 Super, 8 GB de memória DDR4 de 3200 MHz, SSD de 512 GB NVMe e gabinete GPA 1903 com frente de vidro e lateral de acrílico.

Com expectativa de receber mais de 20 mil visitantes em cada um dos três dias de competição, o evento deste ano trará pela primeira vez uma etapa do campeonato mundial de Counter Strike à América do Sul. Ao todo, as 24 melhores equipes do mundo disputarão o título do Major e um prêmio de mais de 250 mil dólares. Tour global de jogos profissionais mais antigo do mundo, o IEM é realizado pela ESL desde 2006 e apresenta os melhores jogadores do mundo em Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft® II e outros títulos de e-sports.

Serviço — Intel Extreme Master - IEM Rio Major Championship 2022

Quando: Playoffs e Finais: de 10 a 13 de novembro (com presença da NAVE)

Onde: Jeunesse Arena – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Horário: a partir das 11h

