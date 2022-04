NAVEE feiert ersten Jahrestag

Der NAVEE N65 e-Scooter bietet ein hohes Maß an Leistung und lässt die Fahrer sicherer und intelligenter reisen. Durch den Einsatz eines großen Akkus und einer Energierückgewinnungstechnologie hat es einen Durchbruch bei der Reichweite erzielt und eine maximale Reichweite von 65 km erreicht. Die Nutzer müssen sich nicht mehr die Mühe machen, ihre Roller jeden Tag aufzuladen. Für eine einfachere Aufbewahrung wurde das Faltsystem erneuert, das es ermöglicht, den Lenker zu drehen und ihn sauber am Faltvorbau auszurichten. Ein weiteres Highlight ist der 500W starke Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 25km/h und eine Steigung von bis zu 25% unterstützt, während die meisten Konkurrenten eine solche Leistung nicht bieten können. Das Bremssystem des NAVEE N65 ist sicherer und fortschrittlicher als eine herkömmliche Scheibenbremse. Er verfügt über ein vorderes E-ABS und eine hintere Scheibenbremse, die den Roller schnell und sicher stoppen können, sowie über 10-Zoll-Reifen, die Hindernisse leicht überqueren können und auch auf holprigen Straßen sanft abrollen, was zu einer gemütlichen Fahrt führt. Der NAVEE N65 wurde mit Blick auf Komfort und Funktionalität entwickelt und verfügt über ein 17 cm breites Trittbrett mit einer rutschfesten Silikonmatte, auf der der Fahrer bequem stehen kann, sowie ein intelligentes LED-Dashboard, das über eine App gesteuert werden kann. Darüber hinaus ist keine Installation erforderlich, was dem Endnutzer eine mühelose Erfahrung ermöglicht.