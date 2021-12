NavVis ajoute un nouveau financement pour atteindre son objectif de numérisation des bâtiments et des actifs commerciaux

Propulser la nouvelle ère de la réalité numérique

Aujourd'hui, autour des chantiers de construction, des usines et de tous les autres bâtiments commerciaux, les concepteurs, les ingénieurs et les opérateurs se débattent avec des données inexistantes, peu fiables ou inaccessibles. Par conséquent, il est souvent nécessaire d'être sur place. Les restrictions de voyage en cas de pandémie, les considérations climatiques et la nécessité de numériser les processus et de les déconnecter du bâtiment physique et des actifs amplifient ces difficultés.

NavVis fournit des données détaillées, fiables et facilement accessibles sur les bâtiments et les actifs et ce, rapidement et à un coût réduit sans précédent. Cela permet non seulement de gagner du temps et de l'argent lors de la planification, de la mise en œuvre et de l'exploitation, mais aussi de prendre des décisions plus rapidement et de réduire les délais de mise sur le marché.

Georg Schroth, directeur technique et cofondateur de NavVis, a décrit parfaitement cette solution : « Chez NavVis, notre mission est d'accorder un accès immédiat à des informations fiables sur les bâtiments, partout dans le monde. Ces informations sont la base de presque tous les processus qui touchent la classe d'actifs la plus précieuse au monde, le bâtiment. »

NavVis y parvient grâce à sa solution de capture de la réalité véritablement disruptive et à sa plateforme SaaS, qui permettent un accès immersif aux bâtiments depuis n'importe quel endroit, notamment dans les secteurs de la fabrication et de la construction.

Investissement dans la mise à l'échelle et l'expansion

NavVis prévoit de tirer parti de cet investissement pour étendre considérablement ses activités afin de répondre à la demande de ses solutions de numérisation 3D et de jumelage numérique. Outre l'accélération de sa croissance géographique, NavVis prévoit également de renforcer ses équipes de R&D afin de consolider sa position de leader technologique dans le domaine des logiciels SLAM (localisation et cartographie simultanées) , de la capture de la réalité, du positionnement visuel et des technologies de jumelage numérique.

Les mégatendances de la superposition omniprésente de notre réalité physique avec du contenu numérique (c'est-à-dire la réalité augmentée et le métavers) devraient entraîner une demande explosive pour la technologie de numérisation 3D et de vision par ordinateur de NavVis.

Felix Reinshagen, PDG et cofondateur de NavVis, a déclaré : « Nous sommes ravis que l'équipe expérimentée et compétente de Cipio Partners dirige ce tour de financement. Et nous sommes fiers de la confiance que nous portent nos investisseurs existants, qui ont tous également contribué. Les données spatiales sont une composante fondamentale de la technologie des jumeaux numériques et de nombreuses applications industrielles. La réalité augmentée et le métavers ont besoin de données spatiales à grande échelle pour tenir leurs promesses. Ce nouveau financement nous permettra, ainsi qu'à nos clients, de capturer et de travailler avec des données spatiales à une échelle et une utilité inédites. »

Ansgar Kirchheim, partenaire chez Cipio Partners, a ajouté : « Je suis NavVis depuis quelques années et, après avoir rejoint Cipio Partners, je l'ai immédiatement contactée. Leur technologie révolutionnaire permet de numériser facilement l'environnement bâti, ce qui, associé à un leadership fort, a permis à NavVis de se développer fortement. Ils ont vraiment saisi l'opportunité du marché et nous sommes très impatients de soutenir NavVis pour qu'elle devienne le guichet unique pour tous les besoins de capture de la réalité et du jumelage numérique. »

À propos de Cipio Partners

Fondée en 2003, Cipio Partners est une société de gestion d'investissement et de conseil de premier plan pour le capital de croissance européen et les rachats minoritaires d'entreprises technologiques. Cipio Partners cible les entreprises technologiques européennes en phase de croissance ayant un chiffre d'affaires de 10 à 50 millions d'euros et réalise des investissements initiaux allant de 3 à 10 millions d'euros. Cipio Partners opère depuis ses bureaux situés à Luxembourg et à Munich. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.cipiopartners.com .

À propos de NavVis

En comblant le fossé entre le monde physique et le monde numérique, NavVis permet aux fournisseurs de services et aux entreprises de capturer et de partager l'environnement bâti sous forme de jumeaux numériques photoréalistes. Nos systèmes de cartographie mobile basés sur la technologie SLAM génèrent des données de haute qualité avec une précision digne d'une enquête, et ce, rapidement et à grande échelle. De plus, avec nos solutions d'usine numérique, les utilisateurs sont équipés pour prendre de meilleures décisions opérationnelles, stimuler la productivité, rationaliser les processus commerciaux et améliorer la rentabilité. Basée à Munich, en Allemagne, et disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, NavVis compte des clients dans le monde entier dans les secteurs de la topographie, de l'ingénierie automobile et de la fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.navvis.com ou écoutez le Dr Felix Reinshagen expliquer la vision de NavVis ici .

