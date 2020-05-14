Назальные и оральные антисептики Halodine® демонстрируют быструю антивирусную активность против SARS-CoV-2 (COVID-19)

Halodine ® и COVID-19

В основе линейки антисептиков Halodine ® лежит обогащенный полимерами повидон-йод, не оказывающий токсичного воздействия на слизистые оболочки тела. Препараты были разработаны дя безопасной и регулярной обработки полостей носа и рта. Высокая вирусная нагрузка на слизистые оболочки носа и рта создают высокий риск передачи вируса, особенно в медицинских учреждениях. Оральные и назальные выделения считаются основным источником распространения инфекции COVID-19.

Вирус, передающийся воздушно-капельным путем, способен сохранять свою активность до трех часов. Индивидуальные маски могут защищать от инфекции, однако применение назальных и оральных антисептиков, обладающих антивирусным действием, позволит дополнительно сократить масштабы передачи вируса воздушно-капельным путем. Одни лишь защитные маски не могут побороть заболевание. Д-р Пеллетье также подчеркнул: "Назальные антисептики и растворы для промывания ротовой полости являются важным элементом профилактики вирусной инфекции наряду с масками, мытьем рук и использованием перчаток".

"Нам предстоит еще многое узнать о новом коронавирусе и его поведении, - отметил главный медицинский специалист Veloce BioPharma д.м.н. Сэмюэль Бароне (Samuel Barone). - На протяжении многих лет мы работали над созданием противовирусных средств на базе йодофоров для дерматологического и офтальмологического применения. И линейка антисептиков Halodine® является результатом этих усилий. Нас очень воодушевляют результаты исследований, согласно которым наш продукт стал первым подобным средством, демонстрирующим эффективность в борьбе с вирусом COVID-19".

О компании Veloce BioPharma LLC

Veloce BioPharma LLC - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на клинической разработке инновационных противовирусных средств для дерматологического и офтальмологического применения. Основателями и руководителями предприятия выступают практикующие медики.

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