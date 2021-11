Nazarbayev propôs a lançar o Fórum Global de Não Proliferação Nuclear e Desarmamento

Para quebrar este impasse, o Sr. Nazarbayev propôs criar o Fórum Global de Não Proliferação Nuclear e Desarmamento na capital do Cazaquistão.

O fórum deve reunir todas as principais ONGs internacionais e autoridades morais mundiais na área antinuclear para forjar uma agenda global unificada.

Em sua declaração, Nazarbayev também convocou a comunidade mundial a desenvolver um plano passo a passo para uma redução abrangente armas estratégicas ofensivas com a participação de todos os estados nucleares sob os auspícios da ONU.

Nazarbayev expressou confiança de que o GAL pode se tornar a plataforma central e a força impulsionadora do desenvolvimento deste documento.

O ex-Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon também se dirigiu aos membros da Aliança com o apoio da iniciativa de Nazarbayev e observou que, sem a eliminação da ameaça nuclear, a comunidade mundial nunca poderá garantir sua segurança.

O discurso do ex-presidente da URSS, ganhador do Prêmio Nobel da Paz , Mikhail Gorbachev, para Nur-Sultã Nazarbayev, e os membros da Aliança se tornou um momento significativo na sessão do GAL.

O Sr. Gorbachev expressou seu apoio total à iniciativa do primeiro presidente do Cazaquistão de estabelecer o GAL, observando que "não há outro objetivo final do que um mundo sem armas nucleares."

Ele também observou que a reunião de Joe Biden e Vladimir Putin em junho deste ano, em Genebra, marcou uma tendência positiva. De acordo com Gorbachev, é extremamente importante que a reunião dos dois presidentes reiterasse a ideia de que "não haverá vencedores em uma guerra nuclear", que foi expressa pela primeira vez em 1985 em sua reunião com o presidente dos Estados UnidosRonald Reagan.

A reunião do GAL também contou com a presença dos líderes do movimento global antinuclear, como ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Elbaragrei e a diretora executiva da ICAN, Beatrice Fihn, bem como a ex-alta representante de assuntos de desarmamento da ONU e da subsecretaria-geral Angela Kane, e muitos outros.

Todos os participantes da reunião reconheceram por unanimidade que o Cazaquistão, que renunciou voluntariamente ao quarto maior arsenal militar nuclear do mundo de 1.200 ogivas atômicas na década de 1990, tem todo o direito moralde empreender iniciativas globais antinucleares.

A reunião do GAL deste ano refere-se ao relógio Doomsday, o símbolo de probabilidade da guerra nuclear - Um minuto para a meia-noite: hora de ação para o diálogo nuclear. Isso porque, no início de 2021, o relógio Doomsday chegou o mais próximo de sua história desde 1947: 100 segundos até a meia-noite.

O GAL é uma plataforma internacional totalmente nova criada em 2019 pela iniciativa do primeiro presidente do Cazaquistão, Nur-Sultã Nazarbayev.

A missão do GAL é dar impulso à agenda antinuclear por meio dos esforços conjuntos dos líderes das principais ONGs internacionais, políticos conhecidos e autoridades morais mundiais no campo antinuclear.

Em 2020, a chamada aberta do GAL para líderes mundiais para exigir a necessidade de fortalecimento dos esforços conjuntos em segurança nuclear, não proliferação e desarmamento foi registrada como um documento oficial da ONU e da IAEA.

Até o momento, o GAL é apoiado por mais de setenta figuras internacionais proeminentes, incluindo políticos, especialistas e ganhadores do Prêmio Nobel da Paz.

