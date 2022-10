NCCN представила обновленный инструмент скрининга стресса NCCN Distress Thermometer

Инструмент включает в себя простую шкалу для определения степени стресса, с которым сталкивается пациент. В нем также содержится прямой перечень проблем, охватывающих различные сферы, в том числе:

физическую;

эмоциональную;

бытовую;

социальную;

и духовную/религиозную.

В дополнение к одностраничному NCCN Distress Thermometer и перечню проблем, имеется также полное руководство по управлению стрессом NCCN Guidelines® for Distress Management{3}, содержащее основанные на фактических данных, согласованные экспертами рекомендации для медицинских работников. Кроме того, предлагаются также рекомендации для пациентов по управлению стрессом во время лечения рака NCCN Guidelines for Patients®: Distress During Cancer Care с той же информацией в доступном формате, что предоставляет пациентам и ответственным за их медицинский уход лицам возможность участвовать в совместном принятии решений.

Обновленные переводы NCCN Distress Thermometer стали результатом усилий NCCN по повышению доступности рекомендаций NCCN и соответствующих клинических ресурсов для лиц, не владеющих английским языком. В настоящее время он доступен на следующих языках в дополнение к оригиналу на английском:

Африкаанс Хинди Португальский * Албанский Хмонг Пенджаби Амхарский Венгерский Румынский Арабский Исландский Русский Армянский Игбо Сербский Бенгальский Индонезийский Словацкий Болгарский Итальянский Словенский Бирманский Японский Сомали Каталонский Яванский Испанский * Китайский * Кхмер Суахили Хорватский Корейский Шведский Чешский Курдский Тагалог Датский Латышский Тамил Нидерландский Литовский Телугу Эстонский Македонский Тайский Финский Малайский Турецкий Французский * Малаялам Украинский Галисийский Маратхи Урду Грузинский Непальский Вьетнамский Немецкий Норвежский Йоруба Греческий Оромо Зулу Хауса Персидский

Иврит Польский



* указывает на то, что NCCN Distress Thermometer опубликован на нескольких вариантах языка.

«Во Всемирный день психического здоровья и каждый день мы хотим подчеркнуть тот факт, что преодоление эмоционального стресса является ключевой составляющей ухода за больными, — заявил доктор медицины Роберт Карлсон (Robert W. Carlson), главный исполнительный директор NCCN. — Мы надеемся, что наша работа помогает уменьшить стигматизацию и бремя, обеспечивая возможность для обсуждения этих важных вопросов, связанных с эмоциональным благополучием».

Независимые исследователи недавно опубликовали исследование в области психо-онкологии, в котором было проанализировано 39 рецензируемых статей, подтверждающих эффективность использования NCCN Distress Thermometer в 25 странах. В исследовании говорится следующее: «Этот инструмент доказал, что он является эффективным средством для стимулирования диалога».

Перевод NCCN Distress Thermometer можно найти на странице NCCN.org/distress-thermometer-translations.

Посетите сайт NCCN.org/global для получения более подробной информации о бесплатных ресурсах онкологической помощи для различных регионов и языков и присоединяйтесь к обсуждению в режиме онлайн с хэштегом #NCCNGlobal.

