NCCN, díky nově přeloženým doporučeným postupům, pomáhá zlepšovat globální péči o dětské onkologické pacienty

„Díky využití dostupnější osvědčené léčby lze zachránit více mladých životů," řekl doktor Robert W. Carlson, MD, generální ředitel aliance NCCN . „V posledních letech došlo ke značnému pokroku v boji proti ALL u dětských pacientů. Počet vyléčených můžeme ještě zvýšit, když zajistíme, aby se nejlepší postupy dostaly do všech koutů planety. K tomuto cíli se můžeme přiblížit tím, že zpřístupníme osvědčené doporučené postupy NCCN, na kterých se shodli nejlepší odborníci, i těm, kteří nemluví anglicky."

Anglická verze pokynů NCCN Guidelines pro léčbu ALL u dětských pacientů byla poprvé publikována v květnu 2019. Doporučené postupy zahrnují typický léčebný algoritmus, jako je například vícesložková chemoterapie, stejně jako nejnovější inovace v cílené terapii a terapii pomocí chimerních antigenních receptorů (CAR) T- lymfocytů (druh imunoterapie). Pokyny jsou určené pro léčbu pacientů od novorozeneckého věku, přes období dospívání až po ranou dospělost.

„Tyto pokyny NCCN Guidelines kladou velký důraz i na podpůrnou péči, která by měla snížit potenciálně nebezpečné vedlejší účinky u dětí podstupujících léčbu," vysvětlil Dr. Carlson. „Rovněž pomáhají identifikovat ohrožené skupiny populace, jako jsou například malé děti nebo pacienti s Downovým syndromem a poskytují specifická doporučení, jakým způsobem je co nejlépe chránit, jak v krátkodobém horizontu, tak dlouhodobě."

Překlady doporučených postupů jsou k dispozici bezplatně pro nekomerční využití na stránkách NCCN.org/global nebo prostřednictvím aplikace Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

Globální divize NCCN soustavně aktualizuje a rozšiřuje adaptace a překlady doporučených postupů NCCN pro léčbu všech druhů onkologických onemocnění, včetně podpůrné péče a prevence. Jen v letošním roce již bylo publikováno více než 40 nových překladů, včetně klinických pokynů a verzí pro pacienty. NCCN rovněž poskytuje rámec pro rozdělení zdrojů, ze kterých doporučené postupy NCCN Guidelines (NCCN Framework™) a harmonizované pokyny NCCN Harmonized Guidelines™ s optimálními doporučeními, včetně pragmatického přístupu k úpravě léčby v podmínkách s omezenými zdroji, jako jsou například země s nízkými a omezenými příjmy. Informace o probíhajících aktivitách aliance v subsaharské Africe ve spolupráci s organizacemi African Cancer Coalition, American Cancer Society, Clinton Health Access Initiative a IBM naleznete na stránkách AlliedAgainstCancer.org

Bezplatná doporučení pro samoobslužnou péči a zvládání stresu pro onkologické pacienty, pečující osoby a poskytovatele péče během pandemie COVID-19, jsou nyní k dispozici v angličtině, čínštině a španělštině na stránkách NCCN.org/covid-19.

Další informace o všem co NCCN dělá pro zlepšení péče o onkologické pacienty na celém světě, naleznete na adrese NCCN.org/global a můžete se přidat k online diskuzi pod hashtagem #NCCNGlobal.

O národní onkologické síti (National Comprehensive Cancer Network)

The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliance předních onkologických center, která se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN usiluje o zlepšování a zajištění kvality, účinnosti a efektivity léčby rakoviny, aby pacienti mohli žít lepší život. Doporučené postupy pro klinickou praxi v onkologii NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, důkazy podpořená a odborníky odsouhlasená doporučení pro léčbu a prevenci rakoviny, včetně podpůrných služeb. Tato doporučení jsou považována za uznávaný standard klinické péče a politiku pro léčbu rakoviny. Jde o nejobsáhlejší a nejčastěji aktualizované pokyny ze všech odvětví medicíny. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® přinášejí odborné informace o léčbě rakoviny pro pacienty a pečující osoby, a to díky podpoře nadace NCCN Foundation®. NCCN rovněž podporuje soustavné vzdělávání, globální iniciativy, politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org nebo můžete NCCN sledovat na sociálních sítích Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, a Twitter @NCCN.

1 Esparza SD, Sakamoto KM, Topics in pediatric leukemia-acute lymphoblastic leukemia.(Témata v pediatrické lymfoblastické akutní leukémii) MedGenMed 2005;7:23. K dispozici na adrese: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369328. Ma H, Sun H Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0-14 years with acute lymphoblastic leukemia: a SEER analysis. Sci Rep 2014;4:4227. (Zlepšení úrovně přežití o deset let u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií ve věku 0-14 let: analýza SEER). Dostupné prostřednictvím webové stránky: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24572378.

Kontakt pro tisk:

Rachel Darwin

Tel : 267-622-6624

Email : [email protected]

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1180364/NCCN_Pediatric_Acute_Lymphoblastic_Leukemia_translations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

http://www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network