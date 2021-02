NCCN incentiva o aperfeiçoamento dos tratamentos de câncer em todo o mundo no Dia Mundial do Câncer

PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network®(NCCN®)— uma aliança dos principais centros de câncer nos Estados Unidos — reúne pessoas e organizações em todo o mundo na comemoração do Dia Mundial do Câncer todo dia 4 de fevereiro. O Dia Mundial do Câncer 2021 é dedicado à coragem e às conquistas dos pacientes de câncer e suas famílias, bem como de cuidadores, prestadores de cuidados de saúde, pesquisadores, defensores e outros voluntários, e convoca todos a se unirem para ajudar a salvar vidas. Os esforços do Dia Mundial do Câncer de 2021 são liderados pela União Internacional para o Controle do Câncer (Union for International Cancer Control, UICC) - da qual a NCCN é membro. O tema "I am and I Will" sintetiza o extraordinário espírito e a força da comunidade do câncer. Para 2021, os funcionários da NCCN participaram de um desafio de 21 dias para obter informações pessoais sobre o tratamento do câncer, compartilhando um olhar sobre como as vidas de diferentes membros da equipe foram diretamente afetadas pelo câncer.

"As Diretrizes da NCCN não são apenas o padrão reconhecido para orientação clínica e política no tratamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em uma área da medicina; elas também representam como queremos que nossos entes queridos e nós mesmos sejamos tratados", explicou Robert W. Carlson, diretor executivo da NCCCN. "As diretrizes da NCCN e os recursos relacionados são organizados por painéis multidisciplinares de importantes especialistas em todos os tipos de câncer, com o apoio da nossa equipe dedicada. Nosso trabalho de ajudar os pacientes a ter uma vida melhor é mais do que um trabalho, é uma vocação. Isso não é mais evidente do que nas muitas histórias pessoais que nossa equipe apresentou para inclusão neste desafio do Dia Mundial do Câncer."

As diretrizes de prática clínica da NCCN em Oncologia (Diretrizes da NCCN®) são recursos gratuitos que ajudam a elevar os padrões de tratamento do câncer em todo o mundo. As recomendações baseadas em evidências e orientadas por consenso são destinadas a garantir que todos os pacientes recebam os serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e suporte que sejam mais propensos a gerar melhores resultados. As recomendações foram baixadas mais de 11,7 milhões de vezes em todo o mundo em 2020. As diretrizes da NCCN ® contemplam atualmente 79 tópicos diferentes e estão disponíveis em diversos formatos em 50 idiomas.

Nos últimos 12 meses, a NCCN também se empenhou para manter e otimizar a qualidade do tratamento de câncer durante a atual pandemia da COVID-19. Este trabalho inclui princípios de orientação para a vacinação de pessoas com câncer; uma instrução multiorganizacional sobre a importância de retomar a avaliação e tratamento seguros e recomendados de câncer; as melhores práticas para manter os pacientes e os funcionários protegidos contra infecções, além de informações sobre o tratamento modificado e cuidados de suporte.

O Dr. Cary Adams, CEO da UICC, disse: "A COVID-19 impactou o controle do câncer em todo o mundo e a resposta da comunidade do câncer tem sido extraordinária e até mesmo heroica. Este ano, mais do que nunca, é importante celebrarmos as conquistas da comunidade no Dia Mundial do Câncer. Em 2021, todos nós temos o objetivo de redirecionar nossos esforços coletivos para os desafios de longo prazo que o câncer impõe a todos os países do mundo. Devemos fazer mais prevenção, diagnosticar com maior antecedência e garantir que todos os pacientes de câncer tenham acesso ao tratamento de qualidade necessário."

Saiba mais sobre a campanha da NCCN para "envolver-se" na NCCN.org/WCD. Saiba mais sobre as iniciativas da NCCN sobre a pandemia da COVID-19 acessando NCCN.org/covid-19. As informações sobre o trabalho da NCCN para melhorar o tratamento do câncer em todo o mundo podem ser encontradas acessando NCCN.org/global. Participe da conversa on-line com a hashtag #NCCNGlobal.

Sobre a Rede Nacional Abrangente de Câncer

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao atendimento, pesquisa e educação de pacientes. A NCCN se empenha a melhorar e oferecer qualidade, eficácia, eficiência e acesso ao tratamento do câncer e oferecer melhor qualidade de vida para os pacientes. Acesse NCCN.org para obter mais informações sobre as diretrizes de prática clínica da NCCN em Oncologia (Diretrizes da NCCN®) e outras iniciativas. Siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg e no Twitter @NCCN.

Contato para a imprensa:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

FONTE National Comprehensive Cancer Network

Related Links

www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network