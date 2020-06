NCCN pracuje na rzecz poprawy opieki nad dziećmi chorymi na nowotwory, publikując nowe tłumaczenia zaleceń

"Więcej młodych żyć uda się uratować dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnego leczenia opartego na dowodach – powiedział Robert W. Carlson, MD, dyrektor zarządzający NCCN. - Postęp, jaki zaobserwowaliśmy w ostatnich latach jeśli chodzi o leczenie ALL u dzieci jest niesamowity, a możemy poprawić wynik nawet bardziej, zapewniając, że najlepsze praktyki dotrą do każdego zakamarka na świecie. Zbliżamy się do osiągnięcia tego celu poprzez uczynienie specjalistycznych wytycznych NCCM opartych na dowodach i porozumieniu bardziej dostępnymi dla ludzi, którzy nie mówią po angielsku".

Angielskojęzyczna wersja Wytycznych NCCN dla ALL u dzieci została po raz pierwszy opublikowana w maju 2019 roku. Zawierają one typowe algorytmy leczenia, takie jak protokoły chemioterapii skojarzonej, jak również innowacyjne rozwiązania w zakresie terapii celowanych oraz immunoterapii CAR-T. Wytyczne mają za zadanie pomagać w leczeniu pacjentów, począwszy od wieku niemowlęcego, przez okres dorastania aż do wczesnej dorosłości.

"Wytyczne NCCN skupiają się na wsparciu opieki w celu zredukowania potencjalnie niebezpiecznych skutków ubocznych u dzieci w trakcie leczenia – wyjaśnia dr Carlson. - Pomagają również w identyfikacji najbardziej narażonych populacji takich jak niemowlęta lub pacjenci z Zespołem Downa, dostarczając szczegółowych zaleceń w zakresie zapewnienia im jak największego bezpieczeństwa zarówno w ujęciu krótko- jak i długoterminowym.

Przetłumaczone wytyczne są dostępne bezpłatnie do wykorzystania w celach niezarobkowych na stronie NCCN.org/global lub za pośrednictwem wirtualnej biblioteki aplikacji NCCN Guidelines®.

Oddział Międzynarodowy NCCN stale aktualizuje i poszerza adaptacje i tłumaczenia Wytycznych NCCN dla wszystkich głównych typów nowotworów oraz opieki paliatywnej czy prewencji. Tylko w tym roku opublikowano ponad 40 nowych tłumaczeń, w tym wytyczne kliniczne i wersje w języku przystępnym dla pacjentów. NCCN dostarcza również Ram Stratyfikacji Zasobów w zakresie Wytycznych NCCN ( NCCN Framework ™) oraz NCCN Harmonized Guidelines ™ z zaleceniami optymalnych rozwiązań oraz pragmatycznym podejściem do wdrożenia leczenia w warunkach ograniczonego dostępu do zasobów (np. w państwach gdzie notuje się niskie lub umiarkowane zarobki). Więcej informacji na temat trwającej obecnie współpracy NCCN z Afrykańską Koalicją na rzecz Leczenia Nowotworów w państwach subsaharyjskich, Amerykańskim Towarzystwem na rzecz Walki z Rakiem, inicjatywą Clinton Health Access Initiative i IBM dostępne są na stronie AlliedAgainstCancer.org

Bezpłatne zalecenia w zakresie samoopieki i radzenia sobie ze stresem dla pacjentów chorych na raka, ich opiekunów oraz świadczeniodawców podczas pandemii COVID-19 są obecnie dostępne w językach angielskim, chińskim i hiszpańskim na stronie NCCN.org/covid-19.

Więcej informacji na temat pracy organizacji w zakresie poprawy opieki nad chorymi z nowotworami na świecie na NCCN.org/global oraz po dołączeniu do konwersacji online za pomocą hashtagu #NCCNGlobal.

National Comprehensive Cancer Network

The National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) jest organizacją non-profit zrzeszającą czołowe centra leczenia nowotworów , które skupiają się na opiece nad pacjentami, prowadzeniem badań oraz edukacją. Działania NCCN są dedykowane poprawie jakości efektywnej, wydajnej i ogólnie dostępnej opieki dla pacjentów chorych na nowotwory, aby polepszyć jakość ich życia. Wytycznie dotyczące Praktyki Klinicznej w zakresie Onkologii NCCN ( NCCN Guidelines ®) dostarczają przejrzyste, oparte na dowodach i poparte przez ekspertów zalecenia dla kierunków klinicznych i polityki leczenia nowotworów w formie bardzo dogłębnych i często aktualizowanych wytycznych dotyczących praktyki klinicznej dostępnych w każdej dziedzinie medycyny. NCCN Guidelines for Patients ® to specjalistyczne informacje dotyczące leczenia nowotworów, mające na celu wesprzeć pacjentów i opiekunów poprzez pomoc fundacji NCCN Foundation ®. NCCN przyczynia się także do postępu w zakresie ciągłego kształcenia, globalnych inicjatyw, polityki oraz współpracy w zakresie badańpublikacji onkologicznych. Więcej informacji na stronie NCCN.org oraz na kontach społecznościowych NCCN: na Facebooku @NCCNorg , Instagramie @NCCNorg i Twitterze @NCCN.

1 Esparza SD, Sakamoto KM, Topics in pediatric leukemia-acute lymphoblastic leukemia. MedGenMed 2005;7:23. Dostępne na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369328 . Ma H, Sun H Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0-14 years with acute lymphoblastic leukemia: a SEER analysis. Sci Rep 2014;4:4227. Dostępne na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24572378 .

Kontakt:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1180364/NCCN_Pediatric_Acute_Lymphoblastic_Leukemia_translations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

http://www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network