NCCN работает с руководством здравоохранения Польши над улучшением результатов лечения рака

NCCN ведет совместную работу с руководителями польских органов здравоохранения над улучшением стандартизации, координации и результатов лечения онкологических заболеваний

Результатом международного сотрудничества стала публикация первого из нескольких сборников рекомендаций, составленных на основе фактических данных и экспертного консенсуса, с последними рекомендациями по лечению онкологических заболеваний, начиная с рака шейки матки.

ПЛИМУТ-МИТИНГ (шт. Пенсильвания), 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — ассоциация ведущих онкологических центров в Соединенных Штатах Америки — сегодня объявила о публикации нового документа под названием NCCN Guidelines® for Cervical Cancer: Poland Edition. Это самый последний пример сотрудничества данной организации с целью совершенствования онкологической помощи в глобальном масштабе посредством рекомендаций, основанных на последних научных данных и экспертном консенсусе. NCCN также работает над адаптацией, переводом и гармонизацией руководящих принципов на региональных уровнях с местными учреждениями в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), Карибского бассейна и других странах Азии, Европы и Южной Америки.

View regional adaptations, translations, and harmonizations of evidence-based expert consensus NCCN Guidelines with the latest cancer treatment recommendations free at NCCN.org/global.

«Прогнозировать потребности в лечении онкологических заболеваний значительно проще, когда мы совместно работаем над стандартизацией медицинского обслуживания в международном масштабе, тщательно адаптируя его к уникальным особенностям конкретных регионов, что позволяет повысить качество лечения, одновременно контролируя расходы, — заявил руководитель NCCN, доктор медицины Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). — Наши быстро расширяющиеся знания о наиболее эффективных способах лечения онкологических заболеваний должны приносить пользу всем людям во всем мире. Этот процесс носит двусторонний характер: сотрудничая с экспертами по всему миру, мы извлекаем ценные уроки для повышения качества онкологической помощи в Соединенных Штатах».

Публикация документа NCCN Guidelines® for Cervical Cancer: Poland Edition является экспериментальным проектом, осуществляемым совместно с Национальным научно-исследовательским институтом им. Марии Склодовской-Кюри (MSCNRIO), организацией Alliance for Innovation (AFI) и NCCN. Проект реализуется под руководством польских онкологов и при участии представителей Агентства по оценке технологий здравоохранения (Health Technology Assessment Agency), Национального фонда здравоохранения (National Health Fund), Министерства здравоохранения и польских организаций по защите прав пациентов.

Планируется расширить серию изданий NCCN Guidelines: Poland Editions, чтобы в конечном итоге охватить большинство выявленных случаев заболевания раком в Польше. На очереди адаптация следующих рекомендаций NCCN Guidelines:

онкологические заболевания центральной нервной системы,

маточные новообразования

и рак яичников.

Рекомендации NCCN Guidelines® являются признанным стандартом для клинических показаний и мероприятий по лечению рака, а также наиболее исчерпывающими и часто обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в любой области медицины. Их широко используют и высоко оценивают организации, специализирующиеся на оказании онкологической помощи по всему миру, что отмечается в результатах недавних независимых авторитетных исследований, полученных из Нигерии, Италии и Китая.

Адаптированные переводы рекомендаций NCCN Guidelines на иностранные языки представлены на сайте NCCN.org/global. Присоединяйтесь к обсуждению с хэштегом #NCCNGlobal.

Информация о National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и образовательной деятельности. NCCN стремится к совершенствованию и облегчению качественной, эффективной, результативной и доступной онкологической помощи для улучшения качества жизни пациентов. В документе NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) представлены прозрачные, экспериментально доказанные и основанные на единодушном мнении экспертов рекомендации по лечению и профилактике онкологических заболеваний и оказанию поддерживающих услуг. Они являются признанным стандартом для клинических показаний и мероприятий по лечению рака, а также наиболее исчерпывающими и часто обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в любой области медицины. В документе NCCN Guidelines for Patients® предоставлена экспертная информация о лечении рака с целью информирования и расширения возможностей пациентов и ухаживающих за ними лиц при поддержке NCCN Foundation®. NCCN также совершенствует такие направления, как повышение квалификации специалистов, глобальные программы, политика, сотрудничество в исследовательской работе и издательская деятельность в сфере онкологии. Для получения более подробной информации посетите сайт NCCN.org и следите за новостями NCCN в социальных сетях Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg и Twitter @NCCN.

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Rachel Darwin (Рейчел Дарвин)

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network