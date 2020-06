NCCN se esfuerza para mejorar la atención oncológica infantil con recomendaciones recién traducidas

La versión en inglés de las pautas NCCN para LLA pediátrica se publicaron por primera vez en mayo de 2019. Las recomendaciones abracan algoritmos de tratamiento típicos, tales como regímenes de múltiples agentes quimioterapéuticos, además de innovaciones emergentes en tratamientos dirigidos y tratamientos antígenos para el receptor quimérico de células T (CART por sus siglas en inglés), un tipo de inmunoterapia. Las pautas están destinadas al tratamiento de pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia y en adultos jóvenes.

"Estas pautas de NCCN incluyen un enfoque importante en atención médica de control para reducir efectos adversos potencialmente dañinos a niños sometidos al tratamiento", explicó el Dr. Carlson. "También ayudan a identificar poblaciones vulnerables, tales como niños en primera infancia o pacientes con síndrome de Down. Además, ofrecen recomendaciones específicas para mantenerlos lo más seguros posible, a corto y largo plazo".

Las pautas traducidas están disponibles gratis para uso no comercial en NCCN.org/global o a través de la app de biblioteca virtual Virtual Library of NCCN Guidelines®.

EL departamento global de NCCN actualiza constantemente y expande adaptaciones y traducciones de las pautas NCCN de los principales tipos de cáncer más atención médica de control y prevención. Solo este año se han publicado más de 40 traducciones nuevas, incluidas pautas clínicas y versiones para los pacientes. NCCN también ofrece el marco de NCCN para estratificación de recursos de las pautas NCCN (NCCN Framework™) y las pautas unificadas NCCN™ con recomendaciones óptimas junto con enfoques pragmáticos para adaptar el tratamiento en entornos con recursos limitados, como en el caso de países con rentas bajas y medias. Visite AlliedAgainstCancer.org para aprender más acerca de la labor continuada de NCCN en el África subsahariana con la Coalición de Cáncer Africana, la American Cancer Society, Clinton Health Access Initiative, e IBM.

Están disponibles recomendaciones gratis para el cuidado personal y el manejo del estrés en pacientes con cáncer, cuidadores y proveedores durante la pandemia de COVID-19 en inglés y en español en NCCN.org/covid-19.

Visite NCCN.org/global para aprender más acerca de lo que hace la organización para mejorar la atención sanitaria mundial para cáncer, y únase a las conversaciones en línea con la etiqueta #NCCNGlobal.

Acerca de National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza sin ánimo de lucro de centros líderes en cáncer dedicada al cuidado de los pacientes, investigación y educación. NCCN se dedica a mejorar y promover atención médica para el cáncer de calidad, efectiva, eficaz y accesible para que los pacientes tengan mejor vida. Las pautas de prácticas clínicas en oncología de NCCN (pautas de NCCN®) proporcionan recomendaciones transparentes, basadas en pruebas y el consenso de expertos para el tratamiento, prevención y atención médica de control del cáncer. Son una norma reconocida para la dirección y políticas clínicas para el manejo del cáncer, y las pautas más exhaustivas y con más actualizaciones disponibles en ningún otro campo de medicina. Las pautas NCCN para pacientes® proporcionan información sobre tratamientos contra el cáncer de expertos para informar y empoderar a los pacientes y cuidadores, con asistencia de la NCCN Foundation®. NCCN también fomenta la educación continuada, iniciativas globales, políticas, colaboración en investigación y publicaciones en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información o siga a NCCN en Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, y Twitter @NCCN.

