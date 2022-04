NDC Partnership améliore les outils de financement des pays en développement afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures climatiques

MONTEGO BAY, Jamaïque, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Les pays en développement auront accès à de nouveaux financements pour le climat et de nouveaux outils pour lutter contre le changement climatique, grâce à une stratégie de financement lancée par NDC Partnership à Montego Bay, en Jamaïque.

Le très honorable Andrew Holness, premier ministre de la Jamaïque, a lancé la nouvelle stratégie avec les coprésidents de NDC Partnership, l'honorable sénateur Matthew Samuda de la Jamaïque, ministre sans portefeuille au ministère de la Croissance économique et de la création d'emplois, et le très honorable Alok Sharma du Royaume-Uni, président de la COP et député, pour aider les pays en développement à respecter leurs engagements en matière de climat.

La stratégie financière vise à apporter argent et soutien aux pays en développement, en exploitant un modèle de coopération unique pour favoriser une transformation nationale, régionale et internationale durable.

La stratégie :

renforcera la capacité des pays, en déployant des conseillers spécialisés auprès des ministères sectoriels et des banques nationales de développement,

guidera les pays qui élaborent des stratégies de financement des NDC avec les partenaires de développement et de mise en œuvre afin d'aligner les NDC sur des plans de développement plus larges, et

facilitera l'adhésion du secteur privé aux stratégies de financement pour permettre la mise en œuvre des NDC.

La nouvelle stratégie de financement s'appuie sur les efforts récents de NDC Partnership, qui ont permis de mobiliser 1 milliard de dollars pour soutenir l'action climatique des pays en développement. Pourtant, il en faut beaucoup plus. Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Climate Change 2022:Mitigation of Climate Change (Changement climatique 2022 : atténuation du changement climatique), signale que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels établi dans l'Accord de Paris.

Après la COP26, les pays ont réorienté leurs efforts vers la mise en œuvre des engagements climatiques, mais l'action climatique exige une rapidité et une échelle sans précédent. Dans son rapport World Energy Transition Outlook, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), membre de NDC Partnership, estime qu'il faudrait 51 mille milliards de dollars américains d'investissements cumulatifs concentrés sur l'énergie pour atteindre le scénario de 1,5 °C (sur la période 2021-30).

« En tant que petit État insulaire en développement, l'objectif de 1,5 degré de l'Accord de Paris n'est pas un quelque chose d'abstrait, mais une question de survie, a déclaré le Premier ministre, Andrew Holness. C'est pourquoi l'élaboration et le lancement de la stratégie financière de NDC Partnership sont si importants et opportuns. »

« La stratégie financière de NDC Partnership envoie un signal fort aux membres et aux dirigeants mondiaux : le rehaussement des ambitions dans les pays en développement doit être assorti de toute urgence d'un financement à grande échelle, prévisible et opportun, » a ajouté le ministre Matthew Samuda.

Le Président de la COP, Alok Sharma, a ajouté : « À la COP26, nous avons réalisé des progrès importants, mais il est maintenant temps de transformer ces engagements en actions. NDC Partnership a montré qu'en combinant le leadership des pays à une réponse coordonnée des partenaires internationaux, un soutien technique et financier peut être mobilisé efficacement. »

À propos de NDC Partnership

NDC Partnership rassemble plus de 200 membres, dont 115 pays, développés et en développement, et 80 institutions, pour mettre en œuvre une action climatique ambitieuse qui contribue à la réalisation de l'Accord de Paris et des Objectifs de développement durable (ODD). Les gouvernements déterminent leurs priorités de mise en œuvre des engagements nationaux en matière de développement et le type de soutien nécessaire pour les traduire en politiques et en programmes réalisables. Ainsi, un ensemble personnalisé d'expertise, d'assistance technique et de financement pour les membres peut être mis au point.

SOURCE NDC Partnership