Ne manquez pas les signes d'une fracture de la colonne vertébrale, met en garde l'IOF

Les fractures vertébrales sont les fractures ostéoporotiques les plus fréquentes et, d'après les estimations, une nouvelle fracture se produit toutes les 22 secondes dans le monde. Pourtant, même si elles constituent une cause majeure de douleur et d'invalidité à long terme, jusqu'à 70 % des fractures vertébrales ne sont pas décelées par un professionnel de santé.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'ostéoporose le 20 octobre, la Fondation internationale de l'ostéoporose (IOF - International Osteoporosis Foundation) appelle les adultes à faire preuve de vigilance à l'égard de trois signes de possibles fractures vertébrales : maux de dos soudains et sévères, perte de taille de plus de 3 cm, ou dos voûté.

Le professeur Cyrus Cooper, président de l'IOF, a déclaré : « Aux patients souffrant de maux de dos soudains, on prescrit simplement des analgésiques sans évaluer et traiter correctement la cause sous-jacente. Pourtant, sans traitement préventif, une fracture vertébrale peut déclencher une série d'autres fractures osseuses, découlant sur des douleurs et une invalidité à long terme. »

En réalité, 1 femme sur 5 atteinte d'une fracture vertébrale souffre d'une autre fracture dans les 12 mois qui suivent, avec un impact grave sur sa qualité de vie. Anita, une patiente originaire de Suède ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose, est un exemple typique. Elle a subi plusieurs fractures de la colonne vertébrale, la troisième s'étant produite suite à une quinte de toux. En conséquence, elle a perdu six centimètres de taille, souffre de douleurs chroniques et a dû quitter l'emploi d'infirmière qu'elle aimait tant.

Aux côtés de ses 240 organisations membres à travers le monde, l'IOF appelle les professionnels de santé à résoudre le problème du manque de signalement et de traitement des fractures vertébrales.

Le professeur Cooper a ajouté : « Nous conseillons aux radiologues qui réalisent régulièrement des examens radiologiques d'être à l'affût des fractures vertébrales et de les signaler correctement en tant que "fractures". Les médecins doivent eux aussi prendre les mesures adéquates pour s'assurer qu'une fois identifiés, les patients bénéficient de stratégies de traitement et de prise en charge appropriées, avant que d'autres fractures nuisibles et graves ne se produisent. »

Les fractures dues à l'ostéoporose représentent un énorme fardeau pour les systèmes de santé, et leurs coûts devraient considérablement augmenter au cours des quelques prochaines décennies. L'IOF appelle à la mise en œuvre de Services de liaison dédiés aux fractures dans les hôpitaux du monde entier, une étape cruciale pour parvenir à réduire les coûts humains et économiques des fractures de fragilité. Ces services contribuent à assurer que la première fracture d'un patient soit sa dernière.

Dans le cadre de la Journée mondiale contre l'ostéoporose, l'IOF publie des brochures et autres documents informatifs à l'intention des patients et des professionnels de santé. Le Test de risque d'ostéoporose d'une minute est également disponible pour aider les adultes à identifier leurs facteurs de risque personnels pour l'ostéoporose.

