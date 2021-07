Ne vous limitez pas aux seuls grands transporteurs avec Marine Online

La numérisation permet de résoudre les difficultés des propriétaires de cargaisons à trouver des navires

SINGAPOUR, le 27 juillet, 2021 /PRNewswire/ -- Depuis le blocage du canal de Suez, la chaîne d'approvisionnement mondiale se bat aujourd'hui pour trouver des navires pour ses expéditions et pour obtenir un espace à des tarifs exorbitants. Toutefois, les propriétaires de cargaisons ne doivent pas se limiter à leur réseau existant de navires par leurs pratiques traditionnelles consistant à faire appel à des courtiers.

Marine Online est une plateforme efficace permettant aux propriétaires de cargaisons d'affréter des navires adaptés à leurs besoins commerciaux. Les armateurs qui sont à la recherche de cargaisons peuvent également tirer parti du réseau d'armateurs de Marine Online dans le même but. Par-dessus tout, les propriétaires de navires et de cargaisons bénéficient d'une économie de temps et d'argent en effectuant des transactions sur la plateforme de Marine Online. Les parties peuvent être assurées qu'il n'y a pas de coûts cachés - par rapport aux commissions facturées par un courtier dans le processus d'affrètement traditionnel.

Kenny Phua, vice-président du département d'affrètement de Marine Online, a ajouté : « Nous comprenons les difficultés que rencontrent aujourd'hui les propriétaires de cargaisons en raison de la pénurie mondiale d'équipements. Notre plateforme est sans aucun doute une alternative utile pour les propriétaires de navires et de cargaisons. Les expéditeurs qui ont des difficultés à trouver des navires appropriés peuvent faire appel à notre réseau pour combler leurs lacunes en matière d'expédition. Les armateurs peuvent également tirer parti de notre réseau pour rechercher des marchandises, en particulier ceux qui se limitent aux grands transporteurs. Nous sommes convaincus que Marine Online est un moyen efficace d'aider le secteur à maintenir ses opérations sans les taux et les charges exorbitants qui prévalent actuellement. »

La plateforme de Marine Online offre aux propriétaires de navires et de cargaisons la possibilité d'affréter des navires par le biais du marché ou de commandes privées - en fonction de leurs préférences. Les parties sont assurées de transactions sécurisées et transparentes, toutes les communications étant enregistrées sur la plateforme à des fins d'archivage.

À propos de Marine Online (Singapore) Pte Ltd

Marine Online est la première plateforme intégrée à guichet unique au monde spécialisée dans les services maritimes pour le marché mondial. Créée en 2019, elle propose de nombreux services maritimes par le biais de sa plateforme révolutionnaire d'IA et de Big Data aux propriétaires de navires et de cargaisons de la région. Avec son portefeuille composé de 8 principaux services, Marine Online façonne l'avenir du secteur maritime en ayant recours à une technologie de pointe pour créer des opportunités commerciales et des échanges. Pour plus d'informations, visitez marineonline.com

