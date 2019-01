Neal Mitra devient PDG d'AKJ Crypto

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/815121/AKJ_Crypto.jpg )

M. Mitra a rejoint AKJ Crypto en 2018 en tant Chef administratif. Il travaillait auparavant pour Argon Group, une banque d'investissement axée sur les marchés financiers basés sur les crypto-monnaies et les jetons. Sa carrière dans les secteurs des FinTech et des services financiers mondiaux s'étend sur plus de vingt ans. Il a notamment travaillé en tant que conseiller aux entreprises, investisseur en fonds privés et en capital-risque, consultant en gestion et entrepreneur. M. Mitra est titulaire d'un MBA de Stanford, ainsi que d'une Licence et d'un Master du MIT.

À propos de sa nomination, M. Mitra a déclaré : « Je suis ravi de cette occasion de rejoindre une société qui connaît un succès durable dans le secteur des services financiers traditionnels, tout en faisant preuve d'une innovation incroyable et d'un leadership éclairé en ce qui concerne l'évolution des marchés numériques. À mesure que les marchés basés sur les crypto-monnaies et les jetons se normaliseront, mes priorités seront de proposer aux parties prenantes le véritable potentiel de cette opportunité générationelle. »

Anders Kvamme Jensen, président d'AKJ, a ajouté : « Nous sommes ravis que Neal vienne renforcer et diriger l'équipe d'AKJ Crypto. Son expérience et son savoir-faire garantiront que les gestionnaires de fonds qui utilisent notre plateforme bénéficient d'un service institutionnel de qualité et d'un accès au marché des crypto-monnaies, mais aussi que les détenteurs de jetons AKJ obtiennent un accès au risque limité et hautement diversifié à la crypto-économie en pleine expansion. »

À propos d'AKJ Crypto plc et d'AK Jensen Group

AKJ Crypto plc, une filiale d'AK Jensen Group, fournit une plateforme de services complets pour les gestionnaires de fonds spéculatifs dédiés aux crypto-monnaies et une participation diversifiée pour les investisseurs institutionnels, par le biais des jetons AKJ, dans la crypto-économie. La plateforme clé en main inclut la création de fonds, l'infrastructure règlementaire et légale, les systèmes de trading, l'assistance back-office et le capital initial.

AK Jensen Group Limited et ses filiales, fondées en 1995, sont détenues par des actionnaires, qui, ensemble, possèdent plus de 18 milliards USD d'actifs sous gestion. Le groupe sert des clients institutionnels et fonds spéculatifs dans 35 pays dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur AKJ Crypto, veuillez consulter : https://www.akjtoken.com

