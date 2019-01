Neal Mitra wird AKJ Crypto als CEO führen

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/815121/AKJ_Crypto.jpg )

Mitra kam ursprünglich 2018 als Chief Administrative Officer zu AKJ Crypto. Zuvor war er bei der Argon Group beschäftigt, einer Investment-Bank mit Fokus auf Kryptowährungen und tokenbasierte Kapitalmärkte. Seine Karriere in den Bereichen Finanzdienstleistungen und FinTech umspannt mehr als zwei Jahrzehnte, einschließlich Tätigkeiten als Unternehmensberater, Venture-Capital- und Privat-Equity-Investor, Managementberater und Unternehmer. Mitra hat seinen MBA an der Stanford University sowie Master- und Bachelor-Abschlüsse am MIT gemacht.

In Bezug auf seine Ernennung sagte Mitra: "Mich begeistert die Möglichkeit, zu einem Unternehmen zu gehören, das auf einen langjährigen Erfolg im traditionellen Finanzsektor zurückblicken kann und dabei auch unglaubliche Innovation und Ideenführerschaft in der Evolution der digitalen Märkte zeigt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Normalisierung von Kryptowährungs- und tokenbasierten Märkten werde ich mich vor allem darauf konzentrieren, unseren Stakeholdern das wahre Potenzial dieser einmaligen Gelegenheit für diese Generation zu erschließen."

Der Chairman von AKJ, Anders Kvamme Jensen fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass Neal Mitra das Krypto-Team von AKJ verstärkt und führt. Seine Erfahrung und sein Know-how werden sicherstellen, dass Fondsmanager auf unserer Plattform Service und Zugang zu den Kryptomärkten auf institutionellem Niveau erhalten und Besitzer des AKJ-Tokens einen risikoarmen, hoch diversifizierten Zugang zur schnell expandierenden Kryptowirtschaft erhalten."

Anmerkungen an die Redaktion:

Über AKJ Crypto plc und die AK Jensen Group

AKJ Crypto plc, eine Tochtergesellschaft der AK Jensen Group, bietet eine vollständige Serviceplattform für Krypto-Hedgefondsmanager und die diversifizierte Teilnahme für institutionelle Investoren - über das AKJ-Token - in der Kryptowirtschaft an. Die schlüsselfertige Plattform umfasst Fondsgründung, rechtliche und regulatorische Infrastruktur, Tradingsysteme, Back-Office-Support und Anschubfinanzierung.

AK Jensen Group Limited und seine Tochtergesellschaften, gegründet im Jahr 1995, steht im Eigentum seiner Anteilseigner, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von mehr als 18 Milliarden USD besitzen. Die Gruppe bedient Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über AKJ Crypto finden Sie auf: https://www.akjtoken.com

SOURCE AK Jensen Group