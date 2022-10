NEC seleciona sistemas GPU da Supermicro para um dos maiores supercomputadores para pesquisas avançadas de IA do Japão

Solução adiciona 580 PetaFLOPS de desempenho de IA para atender à crescente demanda por treinamento em IA e aproveita o extenso portfólio e o histórico comprovado da Supermicro para soluções completas de IA em larga escala

SAN JOSE, Califórnia, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Supermicro (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para processadores escaláveis de nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, anunciou que a NEC Corporation selecionou mais de 116 servidores GPU da Supermicro que contêm processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração e oito GPUs A100 de 80GB da NVIDIA cada. Como resultado, a linha de servidores GPU da Supermicro pode incluir os processadores escaláveis Intel Xeon mais recentes e poderosos e as GPUs de IA mais avançadas da NVIDIA.

"A Supermicro está entusiasmada em oferecer um poder adicional de treinamento de IA de 580 PFLOPS para suas instalações de IA no mundo todo", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os servidores GPU da Supermicro foram instalados na NEC Corporation e são utilizados para realizar pesquisas de IA de última geração. Nossos servidores são desenvolvidos para as cargas de trabalho de IA mais exigentes usando CPUs e GPUs de mais alto desempenho. Continuamos a trabalhar com clientes líderes em todo o mundo para atingir seus objetivos de negócios de forma mais rápida e eficiente com nossas soluções avançadas de servidor em escala de rack."

O supercomputador da NEC para pesquisa de IA é utilizado para manter e fortalecer sua reputação no desenvolvimento de IA. Este supercomputador de IA se tornará o maior do setor no Japão, com um desempenho de mais de 580 PFLOPS. Centenas de pesquisadores de IA já estão utilizando parte do sistema na NEC. A adição do sistema 580 PFLOPS da Supermicro o tornará o principal ambiente de pesquisa e desenvolvimento do Japão dedicado à IA, o que ajudará a acelerar o desenvolvimento de algoritmos de IA mais avançados. Esta solução é baseada na plataforma de supercomputação de IA NVIDIA HGX™ que inclui a NVIDIA NVLink® e a NVIDIA NVSwitch™.

"A NEC Corporation está liderando a revolução da IA ao realizar pesquisas de ponta utilizando os servidores GPU da Supermicro", disse Takatoshi Kitano, arquiteto sênior da plataforma de IA da NEC. "O servidor GPU da Supermicro é altamente extensível e personalizável, permitindo que o sistema evolua de forma flexível à medida que a pesquisa futura de IA se desenvolve. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Supermicro para promover nossa pesquisa de IA."

Especificamente, os novos sistemas da Supermicro incluem o servidor SYS-420GP-TNAR, que é otimizado para aplicações de aprendizagem distribuída em larga escala. Cada servidor contém dois processadores Intel Xeon Platinum 8358 (32 núcleos, 2,6 GHz), 1TB de memória e oito GPUs NVIDIA A100 80GB Tensor Core. O armazenamento local em cada servidor consiste de um SSD NVMe de 1,9TB e quatro SSD NVMe de 7,6TB para dados. A interconexão entre servidores consiste de cinco interfaces de porta única NVIDIA ConnectX-6 e uma única interface de porta dupla NVIDIA ConnectX-6 para armazenamento.

Para saber mais sobre como a NEC está usando servidores GPU da Supermicro, acesse: NEC AI utiliza servidores da Supermicro para aumentar a pesquisa de IA

Para saber mais sobre os servidores Supermicro GPU, acesse https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Sobre a Supermicro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916393/Super_Micro_GPU_Servers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.