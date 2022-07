Nederlands-Oekraïens Cloudprinter.com haalt 7 miljoen startkapitaal op

BRESKENS,Nederland , 12 juli 2022 /PRNewswire/ -- Cloudprinter.com, het in Oekraïne en Nederland gevestigde wereldwijde print API-platform, heeft onder leiding van Capital Mills € 7 miljoen aan startkapitaal opgehaald om zijn platform verder te laten groeien en printen wereldwijd te verduurzamen. Aan de startronde deden ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en een Nederlands family office mee.

Deze ronde volgt op een eerdere financieringsronde waarmee Cloudprinter.com begin 2019 van € 3 miljoen ophaalde. Dat brengt de totale financiering van het bedrijf op € 10 miljoen.

Met een printnetwerk van meer dan 170 printpartners, biedt Cloudprinter.com lokale print on demand-diensten in meer dan 104 landen. Op die manier brengt het bedrijf de hele toeleveringsketen dichter bij de eindklant. Cloudprinter.com beheert en voert printopdrachten uit voor klanten over de hele wereld en verkort daarmee de verzendafstand van drukwerk aanzienlijk. Dat zorgt voor lagere verzendkosten en minder CO2-uitstoot. Bovendien hoeven klanten geen invoerrechten te betalen, omdat de producten niet meer worden geïmporteerd.

In de afgelopen jaren heeft Cloudprinter.com een ecosysteem opgebouwd dat bestaat uit printproviders, e-commerce-marktplaatsen en printinkopers, die allemaal zijn aangesloten op zijn platform. Toonaangevende e-commerce-merken gebruiken het platform om hun bedrijf te laten groeien in markten die ze anders niet kunnen bedienen. Tegelijkertijd ondersteunen ze op deze manier lokale gemeenschappen en de samenleving.

Cloudprinter.com heeft momenteel 80 mensen in dienst en is actief in meer dan 104 landen. Met de opgehaalde financiering streeft de startup ernaar om zijn verkoop- en productteams uit te breiden en het groeipercentage van 300 procent van vorig jaar ook in 2022 te handhaven.

Martijn Eier, CEO en oprichter Cloudprinter.com: ,,We zijn blij dat we ons doel om wereldwijd printen duurzamer te maken kunnen versnellen, samen met onze betrouwbare investeerders en partners. Het is een geweldige bevestiging, vooral voor ons Oekraïense team, dat onze investeerders geloven in onze unieke en ontwrichtende aanpak."

René Delsing van Capital Mills: ,,Gezien de zware omstandigheden waarmee Cloudprinter.com te maken heeft, is het echt indrukwekkend wat het team de afgelopen maanden heeft bereikt. Het moreel van het teammoreel en het groeitempo zijn uitzonderlijk. We kunnen niet trotser zijn om deel uit te maken van hun reis om deze industrie te ontwrichten en een wereldleider te worden. Klantbeoordelingen en marktonderzoek onderstrepen hun groeipotentieel."

Robin Franken van BOM: ,,Dankzij hun wereldwijde en unieke aanpak is Cloudprinter.com in staat een snelle commerciële groei te realiseren, wat op zijn beurt resulteert in een duurzamere printindustrie door - onder andere - de verzendafstanden enorm te verkorten. We zijn enthousiast over de vooruitgang die het bedrijf de afgelopen jaren heeft geboekt en zijn ervan overtuigd dat het team deze nieuwe fondsen zal gebruiken om de groei nog verder te versnellen."

Over Capital Mills: Het in Nederland gevestigde Capital Mills is een venture capitalist, opgericht in 2015 en ondersteund door een groep ervaren ondernemende investeerders. Vanuit de focus op langdurige samenwerking en actieve ondersteuning, investeert het in snelgroeiende B2C-tech startups en B2B SaaS-bedrijven met state-of-the-art technologie en ambitieuze oprichters.

Over BOM: Klimaatneutrale energie-oplossingen. Samen met ondernemers richt BOM zich op het fossielvrij opwekken van elektriciteit en warmte, energiebesparing in gebouwen en productieprocessen en het creëren van nieuwe technologieën, die Brabant helpen haar CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen. BOM ondersteunt ook opkomende bedrijven met een impact op veelbelovende, cruciale technologieën, een gezonde toekomst en duurzame voedselsystemen. – BOM. Katalyseren van verandering.

