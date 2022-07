Nefertiti Greene ingressa na Mars Petcare para administrar nova divisão de ciência e diagnóstico

Por mais de 50 anos, a Mars Petcare vem avançando na ciência para entender melhor as necessidades dos animais de estimação e seu bem-estar geral. Nossas equipes de pesquisa trabalham em várias especialidades, como nutrição ideal para animais de estimação, ciência de dados, microbioma de cães e gatos e biomarcadores de saúde e doenças. Este ano, a Mars Petcare anunciou o primeiro banco biológico de animais de estimação do mundo, no intuito de oferecer insights exclusivos que permitirão a entrega de soluções de saúde para animais de estimação. A nova divisão de ciência e diagnóstico da Mars Petcare baseia-se na herança da empresa em ciência e liderança em diagnósticos preditivos.

Loic Moutault, presidente global da Mars Petcare, disse: "A Nefertiti desempenhará um papel integral no crescimento contínuo de nosso negócio de diagnósticos e acelerará o impacto de nossa ciência. Estamos muito orgulhosos do nosso negócio de diagnósticos, que tem um papel central no ecossistema maior da Mars Petcare como uma forma importante de cumprirmos nosso propósito. E reconhecemos que passar do atendimento veterinário curativo para o preventivo depende da capacidade de poder prever e diagnosticar com precisão doenças em animais de estimação."

Nefertiti Greene ingressa na Mars Petcare vindo da Johnson & Johnson (J&J), onde atuou como diretora de estratégia empresarial e diretora de pessoal do CEO. Ela traz quase 30 anos de experiência no setor, abrangendo gestão geral, operações comerciais, pesquisa pré-clínica e clínica nos setores farmacêutico e de tecnologia médica. Antes de seu cargo atual, ela ocupou vários outros na J&J, incluindo o de presidente da Ethicon, Inc., uma empresa multibilionária de cirurgia geral nos EUA. Antes disso, ela atuou como presidente global da Ethicon e presidente da Janssen Therapeutics, onde era responsável pelo L&P dos negócios farmacêuticos de doenças infecciosas e vacinas da empresa nos EUA. Ela iniciou sua carreira em pesquisa científica com a Regeneron e passou a trabalhar em pesquisa clínica, marketing e operações comerciais com várias empresas farmacêuticas, incluindo quatro anos na Bayer, como diretora da divisão de diabetes dos EUA, antes de ingressar na J&J.

Nefertiti Greene disse: "Estou animada em me juntar à equipe de liderança da Mars Petcare e espero usar minha experiência no setor da saúde para ajudar a desenvolver ainda mais os sucessos da empresa em diagnósticos e ciências. Como alguém que também tem um animal de estimação, espero ajudar a aumentar o alcance e o impacto do diagnóstico e da ciência para os animais de estimação em todo o mundo."

Durante seu período na J&J, ela foi consultora executiva do Conselho de liderança dos veteranos da empresa e membro do conselho consultivo empresarial de diversidade e inclusão da América do Norte. Atualmente, ela é membro do Conselho de Liderança Executiva e, em 2019, foi reconhecida pela NAFE (Associação nacional de mulheres executivas) como líder de L&P do ano. Ela também é membro do Conselho de Administração da Women's Sports Foundation.

Nefertiti Greene ingressa na Mars Petcare em 18 de julho de 2022.

Sobre a Mars Petcare:

Na Mars Petcare, temos apenas um objetivo: A BETTER WORLD FOR PETS™ (criar um mundo melhor para os animais de estimação). Por meio de atendimento veterinário abrangente, nutrição, diagnóstico inovador, monitoramento de saúde vestível, testes de DNA e o bem-estar de animais de estimação, ajudamos animais de estimação em mais de 130 países. Durante décadas, apoiamos pesquisas sobre a ciência incrível da interação entre humanos e animais noWaltham Petcare Science Institute, onde cientistas fazem descobertas importantes para o avanço na saúde e no bem-estar de animais de estimação. A Mars Petcare faz parte da Mars, Incorporated, uma empresa global familiar com foco em se tornar sustentável em uma geração. Siga-nos no LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859472/Mars_Petcare_Nefertiti_Greene.jpg

FONTE Mars Petcare

SOURCE Mars Petcare