NEGTEC Co., Ltd., fondateur de la cryptomonnaie Sakura Bloom SKB, annonce une conférence de presse sur un programme révolutionnaire visant à promouvoir la médecine régénératrice dans le monde entier

Date : Jeudi 30 août 2018



Heure : 13 h 00



Lieu : CROAK Prime Studio 1-1-7 1F/2F Prime Square City, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo, Japon

« Ce développement incroyable permet à la cryptomonnaie SAKURA BLOOM (SKB) d'être utilisée dans le monde entier en tant que compensation pour les personnes dépendant d'une technologie médicale régénératrice de pointe pour améliorer leur vie », a déclaré Takakazu Hirono, président de NEGTEC Co., Ltd.

SKB est résolument tourné vers des styles de vie sains et récompense avec sa cryptomonnaie ceux qui marchent, courent et font de l'exercice. « La santé est essentielle à la vie et au bien-être. Notre objectif est de permettre aux gens de gagner des jetons de cryptomonnaie SKB et de les utiliser en médecine régénératrice », a dit Hirono.

La présentation, le jeudi 30 août à 13 h°00 (disponible ici : https://www.skb-coin.jp/en/) permettra de mieux comprendre le lancement de ces nouveaux services innovants grâce à l'utilisation de jetons de cryptomonnaie SKB. Nous vous invitons à nous rejoindre pour en savoir plus sur l'avancée de la médecine régénératrice, destinée à toute personne travers le monde, ainsi que sur son potentiel dans le sport professionnel et son utilisation chez les athlètes blessés.

NEGTEC Co., Ltd. a créé la cryptomonnaie SAKURA BLOOM SKB sur CoinMarketCap.com https://coinmarketcap.com/currencies/sakura-bloom/, qui a été cotée en 2017. Notre mission est de promouvoir la santé et d'offrir des récompenses en SKB pour l'établissement, le divertissement et la contribution des personnes.

Lors de la conférence de presse, le président Takakazu Hirono dévoilera le programme de soutien nouvellement lancé pour promouvoir la médecine régénératrice en utilisant la cryptomonnaie SKB en tant que monnaie virtuelle, qui catalysera les perspectives d'avenir dans toutes les activités liées à la santé, y compris les technologies de médecine régénératrice.

« J'ai invité le président Masakazu Sakai, qui dirige le groupe d'arts martiaux divers PANCRASE et M. Acey Kohrogi, cadre de gestion de la Ligue majeure américaine de baseball depuis 30 ans. Nous avons de l'expérience dans les dernières technologies médicales dans les sports majeurs et disposons ainsi des technologies de médecine régénératrice les plus avancées », a dit le président Hirono. « C'est une histoire incroyable et une étape importante pour tout un chacun à travers le monde, car l'on peut facilement participer aux médecines régénératrices. Nous nous concentrons fortement sur le secteur du sport professionnel et sur notre capacité à proposer des médecines régénératrices aux sportifs, en temps réel, pour les aider à récupérer et à rejouer plus rapidement grâce à cette technologie révolutionnaire ».

