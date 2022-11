-Neiman Marcus Group lanza los Premios NMG para honrar a las luminarias que revolucionan las experiencias de lujo

Brunello Cucinelli recibe de nuevo el prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda

Los galardonados reciben un acceso elevado a la plataforma de Neiman Marcus para crear su propia expresión de marca para el cliente de lujo estadounidense

DALLAS, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus Group (NMG) anuncia el lanzamiento de los Premios NMG, una nueva plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias de la moda a nivel mundial. El anuncio de hoy marca el regreso del prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda. La plataforma también incluye el nuevo Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moda, que se otorga a los ganadores que demuestran una innovación excepcional en su enfoque creativo.

"Los Premios NMG son la encarnación de nuestro incesante compromiso con nuestros socios de marca, conectándolos con nuestro cliente de lujo de una manera totalmente nueva", dijo Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de NMG. "Estamos reconociendo, y celebrando con la industria de la moda, a aquellos que están inspirando nuestra mente colectiva para dar forma al futuro de nuestro campo".

Brunello Cucinelli recibirá el Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda 2023. El premio ha honrado a más de 100 luminarias de la moda a lo largo de 85 años, incluyendo a Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder y Baccarat, entre otros.

Cucinelli representa la cúspide del lujo en la moda, respondiendo a la creciente demanda de los clientes de diseños de estilo de vida elevado. Su impacto en la comunidad y su compromiso con el capitalismo humanista amplían su posición como icono de la industria.

"Nuestra larga relación con Brunello Cucinelli durante los últimos 20 años y su enorme impacto en el mundo de la moda de lujo lo convirtieron en una clara elección como primer homenajeado para nuestra nueva plataforma de premios", continuó van Raemdonck. "Al igual que nosotros, Brunello lidera con amor. No solo por sus contribuciones al lujo, sino por los principios asociados a la marca. Sus compromisos duraderos con los valores humanistas distinguen a Brunello como diseñador, empresario y visionario del futuro del lujo".

Como parte del programa, Brunello Cucinelli diseñó la "Icon Collection", para Neiman Marcus. Por primera vez en la historia de su asociación, cada pieza de la colección de edición limitada llevará la etiqueta "Diseñada exclusivamente para Neiman Marcus", y algunos estilos estarán numerados de forma exclusiva. La colección incluye prêt-à-porter de mujer y de hombre, zapatos y bolsos, y estará disponible en exclusiva en diez tiendas Neiman Marcus y en línea en abril de 2023.

"Entre las muchas contribuciones de Brunello a nuestra industria, ha tenido un impacto particular a través de su elevado diseño de estilo de vida de lujo que reconoce el deseo del cliente de lujo de piezas impecablemente elaboradas y hechas con arte. Nuestros clientes coleccionan sus diseños como si fueran obras de arte; es un testimonio del diseño superior, la calidad, la artesanía y el encanto de su marca", dijo Lana Todorovich, presidenta y directora de Merchandising de Neiman Marcus. "Me siento honrada de que Brunello haya elegido expresar su creatividad a nuestros clientes de lujo a través del mundo de Cucinelli, en la primera colección de marca compartida de Neiman Marcus. Es un hermoso guiño a nuestra especial relación".

"Me siento halagado y lleno de gratitud hacia Neiman Marcus, una de las máximas expresiones mundiales de la moda y el lujo. Agradezco sinceramente a Geoffroy van Raemdonck y a todos los colaboradores con los que hemos tenido el placer de trabajar y comprometernos a lo largo de estos fructíferos veinte años", dijo Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la marca. "El prestigioso reconocimiento que se me otorga me llena de alegría y me hace sentir extraordinariamente honrado. Especialmente porque creo que no es sólo una espléndida gratificación otorgada al trabajo de nuestra casa de moda, sino también una confirmación excepcional del gran aprecio que el mundo entero tiene por el valor de la artesanía de la más alta calidad, del Made in Italy y, estoy seguro, también por nuestra forma de vivir y trabajar, lo que aquí en Solomeo nos gusta definir como estar 'en armonía con la Creación', una forma viva de atracción universal."

Los Premios NMG se celebrarán en un evento exclusivo durante la Semana de la Moda de París en marzo de 2023. El programa reconocerá a Brunello Cucinelli y sus contribuciones a la industria, y anunciará los galardonados con el Premio al Impacto Creativo. NMG también rendirá homenaje a los anteriores galardonados con el Premio al Servicio Distinguido y a su continua influencia en el lujo actual. Como muestra del propósito de la moda de crear belleza e impacto, el evento reunirá a las luminarias mundiales de la industria que comparten la misma devoción por la moda y el deleite de los clientes del lujo.

Para obtener más información y una historia detallada, consulte el kit de prensa de los Premios NMG y vea el vídeo de los Premios NMG .

ACERCA DE LOS PREMIOS NMG

Los Premios NMG son una nueva plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias de la moda a nivel mundial. La plataforma incluye el regreso del prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, un legado establecido por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus hace 85 años, así como el nuevo Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moda, otorgado a los destinatarios que muestran un impacto creativo innovador y un potencial de crecimiento excepcional.

El Premio al Servicio Distinguido se ha concedido a más de 100 luminarias de la moda de lujo del sector, entre ellas Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder y Baccarat, entre otros.

ACERCA DE NEIMAN MARCUS GROUP (NMG)

Neiman Marcus Group es un negocio de relaciones que lidera con amor en todo lo que hacemos para nuestros clientes, asociados, socios de marca y comunidades. Nuestro legado de innovación y nuestra cultura de pertenencia guían nuestra hoja de ruta para revolucionar las experiencias de lujo. Como uno de los mayores minoristas de lujo multimarca de Estados Unidos, con las marcas asociadas más deseables del mundo, ofrecemos productos excepcionales y servicios inteligentes, gracias a nuestras inversiones en datos y tecnología. Gracias a la experiencia de nuestros más de 10.000 asociados, ofrecemos y ampliamos una experiencia de lujo personalizada en nuestros tres canales: tienda, comercio electrónico y venta a distancia. Nuestra cultura NMG|Way, impulsada por nuestra gente, combina los talentos individuales en una fuerza colectiva para hacer la vida extraordinaria. Nuestras marcas insignia son Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. Para más información, visite neimanmarcusgroup.com.

ACERCA DE BRUNELLO CUCINELLI

La historia de Brunello Cucinelli comenzó en 1978 y siempre se ha guiado por el deseo de respetar la dignidad moral y económica de la humanidad: perseguir un crecimiento sano y equilibrado al tiempo que se protegen las bellezas de la naturaleza, actuando como "adorables guardianes", son los principales principios éticos que han dado forma a la vida de la empresa. La aventura comenzó con la intuición de teñir prendas de punto de cachemir y, desde el principio, su principal objetivo ha sido realizar creaciones de alta calidad para que perduren y se transmitan a las generaciones futuras. La aldea italiana de Solomeo alberga la sede de la empresa y siempre ha sido su corazón palpitante: sus bellezas naturales y artísticas, junto con la cultura y las ricas tradiciones de la tierra, inspiran la continua búsqueda estética de la elegancia de la marca. La empresa tiene sus raíces en la historia y el legado de la gran artesanía italiana, así como en el diseño moderno, combinando materias primas de la mejor calidad, creatividad y saber hacer.

La marca ha desarrollado a lo largo del tiempo una visión personal del total look, que se refleja en las exclusivas colecciones de prêt-à-porter para mujer, hombre y niño, así como en la línea de accesorios de estilo de vida, que encarnan un sofisticado concepto de elegancia contemporánea. La marca se distribuye internacionalmente a través de boutiques monomarca en las principales capitales y ciudades del mundo y en los complejos turísticos más exclusivos, con una importante presencia en tiendas multimarca y grandes almacenes seleccionados.

