Největší solární elektrárna s oboustrannými články NTOPCon ve východní Evropě byla připojena ke státní rozvodné síti

Vysoká míra oboustrannosti je jednou z klíčových vlastností produktů Jolywood. Bifacialita produktů Jolywood činí až 85 %, tedy o 20–25 % vyšší než současná nabídka na trhu. Solární elektrárna Starosynyavskyj o výkonu 5,6 MW s oboustrannými články NTOPCon je navržena tak, aby zvýšila míru odrazu světla na světle zbarvené půdě v souladu se specifickou charakteristikou této lokality. Tyto vlastnosti zajišťují vysokou účinnost přeměny energie a výrazně zvyšují kapacitu výroby energie, řekl Dr. Liu Zhifeng, ředitel společnosti Jolywood Taizhou.

„Naše moduly mají ve srovnání s jinými produkty vyšší účinnost, naše efektivita již dosahuje při hromadné výrobě 23,2 % a výkon modulu 440-455 W. Lepší spolehlivost díky nižší teplem indukované degradaci (LeTID) a světlem indukované degradaci (LID). Všechny tyto vlastnosti snižují našim klientům náklady na výrobu energie (LCOE)," dodal Dr. Liu.

Ukrajinská vláda přijala nový zákon o obnovitelných zdrojích energie, aby se posunula od garantované výkupní ceny (FIT) ke konkurenčnímu aukčnímu systému, což znamená, že investoři budou v budoucnu klást větší důraz na náklady spojené s výrobou energie LCOE.

„Tento krok ukrajinské vlády poskytl společnosti Jolywood jedinečnou příležitost, jak uspokojit rostoucí poptávku na ukrajinském trhu pomocí oboustranných modulů s nízkými náklady LCOE," řekl Dr. Liu. „Na základě této nové dynamiky se těšíme na spolupráci s našimi partnery ve střední a východní Evropě na dalším posílení výroby energie a zvýšení energetické stability. Největší solární elektrárna s články typu N – projekt Omán o výkonu 125 MW – využívá výhradně moduly Jolywood s články NTOPCon a příští měsíc bude připojena k síti. Je to dobré znamení toho, že oboustranné produkty NTOPCon vítá stále více trhů."

O společnosti Jolywood

Společnost Jolywood (SZ: 300393) je světovým lídrem ve vývoji, výrobě a uvádění fotovoltaických panelů, vysoce účinných monokrystalických oboustranných solárních článků NTOPCon a bifaciálních modulů na trh. Společnost Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) byla založena v roce 2008 a je největším výrobcem solárních panelů na světě s roční výrobní kapacitou přes 100 milionů metrů čtverečních. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), dceřiná společnost plně vlastněná společností Jolywood Suzhou, byla založena v roce 2016 a vévodí světovému solárnímu průmyslu s kapacitou výroby oboustranných solárních článků NTOPCon o celkovém výkonu 2,4 MW od roku 2017.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034352/Jolywood_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034351/Jolywood_2.jpg

SOURCE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.