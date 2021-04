Největší světový řetězec s hot dogy hledá mezinárodní partnery, aby mohl expandovat do světa

Po roce s rekordními tržbami chce kultovní značka proniknout i mimo Spojené státy americké

IRVINE, Kalifornie, 20. dubna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Wienerschnitzel, kterou založil v roce 1961 John Galardi v jižní Kalifornii, se stala největším řetězcem rychlého občerstvení zaměřeným na párky v rohlíku, s více než 300 pobočkami, které nabízí více než 120 milionů hot dogů ročně. Oblíbená značka s neobvyklým poutavým názvem a výborným menu nabitým chutí se stále více rozšiřuje po celém západě USA. Nyní je rodinná firma, řetězec restaurací, připravena rozšířit svůj úspěšný obchodní model do dalších zemí a dostat hot dogy do světa.

„Ve světě naplněném nabídkou hamburgerů, pizzy a kuřecích specialit představuje hot dog jedinečnou a chutnou volbu," řekl Werner Glass, ředitel vývoje mezinárodní franšízy společnosti Wienerschnitzel. „Párky v rohlíku jsou mezi lidmi oblíbené a provoz franšízy Wienerschnitzel nabízí vysoce diferenciovaný podnik na již přeplněném trhu."

Již téměř 60 let společnost Wienerschnitzel prokazuje, že je synonymem úspěšnosti a obchodní příležitosti přinášející zisk. Díky svým vypracovaným provozním postupům a nadšenému týmu vedení, zaznamenaly franšízy rekordní prodej i přes nedávnou pandemii. Flexibilní design poboček, vynikající školení personálu spolu se silným vedením a poptávkou zákazníků představuje pro investory i provozovatele rychlého občerstvení atraktivní příležitost.

Wienerschnitzel nabízí jedno z nejosobitějších a nejchutnějších menu v celém odvětví. Je proslavena svými známými pokrmy, jako například Chili Dogs, Corn Dogs, Chili Cheese Fries, nápoji a zmrzlinovými dezerty Tastee Freez, kterými chytá za srdce své zákazníky a podmaňuje si jejich chuťové buňky.

Pokud chcete získat další informace o možnostech mezinárodní franšízy společnosti Wienerschnitzel, kontaktujte Wernera Glasse na čísle (949) 390-3089 nebo na emailu [email protected].

O společnosti Wienerschnitzel

Společnost Wienerschnitzel založil John Galardi v roce 1961. Byl to původně jen stánek, ve kterém prodával hot dogy v kalifornském Wilmingtonu. Firma je skutečným průkopníkem rychlého občerstvení. Největší řetězec zaměřený na párky v rohlíku na světě nyní ročně prodává více než 120 milionů hot dogů pod heslem „Servírujeme jídlo, abychom sloužili ostatním" („Serving Food to Serve Others"), odevzdává část svého zisku svým partnerům z charity. Společnost Wienerschnitzel má sídlo v kalifornském městě Irvine, provozuje franšízy v 325 restauracích v 11 státech. Firma je součástí skupiny Galardi Group, která je mateřskou firmou i firem Hamburger Stand a Tastee-Freez LLC. Navštivte nás na sítích Facebook, Twitter, Instagram nebo YouTube, kde naleznete více informací o značce.

