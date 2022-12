Nella contea di Xinning è stata inaugurata la prima conferenza di sviluppo del turismo di Shaoyang

"La bellezza di Shaoyang, il romantico Langshan"

SHAOYANG, Cina, 1 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- La prima cerimonia di apertura della Conferenza di Shaoyang sullo sviluppo del turismo si è tenuta nella contea di Xinning la sera del 30 novembre.

Situata nella contea di Xinning, nella provincia dell'Hunan meridionale, l'area panoramica della montagna di Langshan copre 108 chilometri quadrati. All'inizio dell'inverno, le foglie del gingkgo ingialliscono, le foglie dell'acero diventano rosse e le arance Navel sono mature: è il momento migliore per visitare la montagna di Langshan.

First Shaoyang Tourism Development Conference opened in Xinning County.

Dal 30 novembre al 1 dicembre, l'evento si concentra principalmente su quattro attività, tra cui, secondo il Dipartimento della Promozione della città di Shaoyang, la cerimonia di apertura, l'indagine sui progetti culturali e turistici, l'esposizione tematica della conferenza sullo sviluppo del turismo e la conferenza di promozione dello sviluppo industriale del turismo di Shaoyang.

Prima della cerimonia di apertura, i partecipanti hanno visitato la prima mostra tematica della conferenza sullo sviluppo del turismo di Shaoyang. Yang Weigang, vicedirettore del Comitato permanente del Congresso Popolare Provinciale di Hunan, ha dichiarato aperta la conferenza. Il relatore ha promosso la cultura e il turismo della contea di Xinning.

La contea di Xinning è ricca di risorse per il "turismo agroculturale". Infatti è la contea di dimostrazione della standardizzazione del turismo nazionale, la Contea dei 100 migliori esempi di ecoturismo a livello nazionale e una delle 10 principali contee di sviluppo dell'industria turistica della provincia di Hunan. L'area panoramica delle montagne di Langshan è sito Patrimonio dell'Umanità, area panoramica nazionale, Parco geologico nazionale e la quinta attrazione turistica a livello nazionale. La sua industria principale, l'arancia Navel, ha ottenuto l'indicazione geografica cinese e la contea è conosciuta come "la prima contea delle arance Navel in Cina". Negli ultimi anni, Xinning ha promosso con convinzione lo sviluppo integrato e produttivo di "culture plus", "tourism plus" e "industry plus", e ha ottenuto ottimi risultati.

