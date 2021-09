Nelson Global Products acquiert Tru-Flex

STOUGHTON, Wisconsin, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Nelson Global Products Inc. (« Nelson »), un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de gestion thermique, acoustiques, de mécanique de l'air et des fluides et de solutions structurelles, vient d'acquérir Tru-Flex LLC (« Tru-Flex »), un fabricant d'éléments flexibles de haute technologie pour les systèmes d'échappement au service des équipementiers sur de nombreux marchés finaux mondiaux.

Basée à West Lebanon, dans l'Indiana, Tru-Flex fournit des soufflets d'échappement, des tuyaux métalliques et des produits de rechange pour véhicules utilitaires tout-terrain et possède des sites de fabrication dans l'Indiana et à Zimna Wodka, en Pologne. L'acquisition permet à Nelson de fournir des solutions thermiques, fluides et NVH intégrées, et d'étendre sa présence mondiale grâce à l'ajout d'activités fabrication en Europe.

« Nous sommes ravis d'accueillir toute l'équipe Tru-Flex chez Nelson », a déclaré Steve Scgalski, PDG de Nelson. « La combinaison des forces d'ingénierie de Tru-Flex, des solutions NVH d'ingénierie et des opérations européennes avec les réseaux mondiaux d'achat, de logistique, de fabrication et de distribution et les capacités d'ingénierie de Nelson nous permet d'être davantage au service de nos clients et d'accélérer la croissance. »

HBM Holdings, une société de portefeuille détenue par un trust familial établi par le fondateur Harry B. Mathews Jr., est la société mère de Tru-Flex. HBM détiendra un capital-actions en investissant dans Nelson.

À propos de Nelson Global

Comptant 80 ans d'expérience couronnée de succès en ingénierie et en fabrication, Nelson Global Products conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de produits de gestion thermique, acoustique, mécanique de l'air et des fluides, ainsi que des produits structurels pour les équipementiers et des pièces de rechange pour les marchés mondiaux industriels, des sports motorisés et des véhicules tout-terrain.

Nelson Global Products, une société de Wind Point Partners, compte plus de 3 500 employés et 23 usines de fabrication situées aux États-Unis (10), en Inde (6), au Mexique (2), au Brésil (2), en Pologne (1), en Chine (1) et en Australie (1). Des informations supplémentaires sur les sites, produits ou services de Nelson Global sont disponibles sur www.nelsongp.com .

À propos de Wind Point Partners

Wind Point Partners est une société de capital-investissement basée à Chicago comptant environ $4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Wind Point est soucieuse de travailler en partenariat avec des équipes de direction de haut calibre pour acquérir des entreprises du marché intermédiaire bien positionnées où elle peut ouvrir clairement la voie à la création de valeur. L'entreprise cible les investissements dans les secteurs des produits de consommation, des produits industriels et des services aux entreprises. Wind Point investit actuellement dans Wind Point Partners IX, un fonds lancé en 2019.

Des informations supplémentaires sur Wind Point sont disponibles sur le site FairCom.com .

