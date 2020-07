Nelson-Miller annonce la création d'un partenariat stratégique avec EuroDev

LOS ANGELES, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Nelson-Miller et EuroDev ont le plaisir d'annoncer la création d'un partenariat stratégique visant à combiner l'expertise de Nelson-Miller en matière de conception, d'ingénierie et de fabrication avec l'équipe de vente technique et le réseau de distribution européen de premier plan d'EuroDev.

Dans le cadre de ce partenariat, Nelson-Miller est désormais à même de fournir son portefeuille de services et de solutions sur l'ensemble du marché européen en adoptant une approche locale et personnalisée.

Fondée en 1937, la société Nelson-Miller conçoit, développe et fabrique des pièces et des composants OEM sur mesure pour tous les marchés et tous les secteurs. Ceux-ci comprennent :

« Ce partenariat constitue une combinaison puissante. La compréhension du marché européen et la solide équipe technique d'EuroDev viennent compléter de manière unique le portefeuille de produits et de services de Nelson-Miller. Nous pensons que ce partenariat permettra de générer des solutions à la pointe de l'industrie pour un groupe diversifié de clients, notamment des fabricants de dispositifs médicaux, des entreprises industrielles, des constructeurs automobiles et bien d'autres encore », a déclaré Jim Kaldem, président de Nelson-Miller.

Outre les nombreux avantages que ce partenariat apportera à ses clients dans toute l'Europe, Nelson-Miller dispose désormais d'un bureau situé à Windmolen 22, 7609NN Almelo, aux Pays-Bas. Le succès de Nelson-Miller en Europe est principalement dû à Bart Leussink, directeur du développement commercial de Nelson-Miller Europe. Pour toute demande de renseignements en Europe, M. Leussink est disponible par e-mail à l'adresse [email protected], ou par téléphone au +31 6 1175 5686.

À propos de Nelson-Miller

Basée à Los Angeles, Nelson-Miller conçoit, développe et fabrique des pièces et des composants sur mesure pour tous les marchés et tous les secteurs. En plus de son siège social à Los Angeles, Nelson-Miller possède des sites d'ingénierie et de fabrication à Wausau et Berlin, dans le Wisconsin, aux États-Unis, ainsi qu'à Dongguan, en Chine. Pour en savoir plus sur Nelson-Miller, rendez-vous sur www.nelson-miller.com.

À propos d'EuroDev

Fondée et basée aux Pays-Bas, EuroDev travaille avec ses clients pour élaborer des modèles de développement commercial uniques afin de générer de la croissance et une expansion sur le marché européen. Pour en savoir plus sur EuroDev, rendez-vous sur www.eurodev.com.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

Paul Zahorecz

Directeur du marketing et du développement commercial

(202) 770-5380

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216406/LargeLogoNewBlue_Logo.jpg

