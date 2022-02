Neo Medical clôture un tour de financement de 20.6 millions USD mené par Swisscom Ventures

Les fonds serviront à accélérer le déploiement commercial de la technologie ADVISE™, plateforme de réalité augmentée supporté par intelligence Artificielle pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

LAUSANNE, Suisse, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Neo Medical, une société Medtech basée en Suisse qui développe des solutions à hautes valeurs ajoutées pour la chirurgie de la colonne vertébrale, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de 20.6 millions de dollars. Ce dernier tour inclut Swisscom Ventures comme investisseur principal, preuve de l'expansion de l'écosystème intégré pour la chirurgie de la colonne vertébrale dans le domaine digital de l'entreprise. Les fonds de ce tour de financement soutiendront, en particulier, l'accélération du déploiement commercial de la plateforme de réalité augmentée de Neo Medical, ADVISE™, pour la chirurgie du rachis, avec un focus tout particulier sur le marché américain.

Au sujet de ce tour de financement de 20.6 millions de dollars, Vincent Lefauconnier, PDG de Neo Medical, a expliqué : « Au cours des dernières années, nous avons poussé notre plateforme physique intégrée pour la chirurgie de la colonne vertébrale à des niveaux jamais atteints auparavant, améliorant les résultats chirurgicaux, rationalisant le cycle de soin, tout en réduisant l'impact environnemental et les coûts des soins de santé. À l'avenir, nous nous concentrerons, en plus, sur le déploiement commercial de la composante digitale de notre plateforme avec ADVISE™. Cette technologie offre pour la première fois aux chirurgiens une visibilité en réalité augmentée (AR) intra opératoire en temps réel permettant des traitements chirurgicaux du rachis personnalisés pour chaque patient opéré avec le système ».

« Nous avons été profondément impressionnés par l'équipe dirigeante de Neo Medical et sa vision de la digitalisation du domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. Swisscom Ventures est ravie de soutenir l'entreprise dans le déploiement d'ADVISE™ et son expansion sur le marché américain. La société est bien placée pour se développer et renforcer sa position comme un acteur mondial de son domaine » a déclaré le Dr Myoung-Ok Kwon, responsable d'investissement chez Swisscom Ventures.

ADVISE™ complète la plate-forme existante d'implants et d'instruments optimisés de Neo Medical, créant un écosystème technologique intégré qui transforme la chirurgie de la colonne vertébrale. Les implants universels de Neo Medical, ses instruments intelligents et modulaires ainsi que les logiciels et technologies de réalité augmentée fonctionnent ensemble pour apporter de la valeur à tous les niveaux et pour chacun des intervenants. Ce système technologique complet intégrant les parties matérielles et logicielles de la Medtech suisse permet d'améliorer les résultats à chaque étape du processus périopératoire : planification préopératoire, actions peropératoires et récupération postopératoire.

Vincent Lefauconnier a ajouté : « L'amélioration des systèmes chirurgicaux apporte des avantages bien au-delà du bloc opératoire. Nos technologies sont conçues pour améliorer toutes les facettes de la chirurgie que ça soit en désencombrant les blocs opératoires, en réduisant le temps passé en chirurgie, en améliorant les résultats patients, ainsi qu'en réduisant les coûts et l'empreinte environnementale. Alors que nous continuons à nous développer dans l'espace digital, nous continuerons à fournir une solution de chirurgie intelligente complète et intégrée pour tous les chirurgiens. »

À propos de Neo Medical

En se concentrant sur la création de valeur, Neo Medical développe une nouvelle génération de solutions de fixation contrôlée respectueuse des conditions uniques de chaque patient et conçues pour atteindre une fusion plus fonctionnelle en chirurgie rachidienne. Avec seulement cinq instruments multifonctionnels ainsi que des implants universels couvrant la plupart des indications des traitements thoraco-lombaires, les caractéristiques exclusives des solutions Neo Medical garantissent un équilibre de la colonne au plus proche de l'anatomie, afin d'obtenir un résultat le plus fonctionnel possible. Les solutions de fixation Neo Medical offrent également des bénéfices à tous les intervenants du cycle de soin en offrant une expérience plus simple et plus efficace, en favorisant les facteurs diminuant le risque infectieux, supprimant la nécessité de re-stérilisation, désencombrant le bloc opératoire, réduisant les risque de chirurgie de révision et les coûts associés, tout en donnant le contrôle aux patients, aux praticiens, aux services économiques, aux prestataires et à la société dans son ensemble. Au-delà de fournir des solutions adaptées aux besoins des patients, l'approche de soins à haute valeur ajoutée de Neo Medical participe à la préservation de la durabilité environnementale globale du système de santé au sens large.

